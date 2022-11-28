В Нефтегорскую больницу поступило 6 электрокардиографов

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Аппараты ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных помогают медработникам в Нефтегорском районе выявлять нарушения в работе сердца, оказывать экстренную и неотложную помощь пациентам при жизнеугрожающих состояниях. В этом году на устройствах, поставленных в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, выполнено более 2 тысяч исследований.



Врачи Утевского терапевтического отделения №2 ежедневно используют аппарат в своей работе. Компактное устройство планшетного типа позволяет при необходимости оперативно направить кардиограмму в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова для анализа.



«Аппарат точен и удобен в использовании. Выезжая в соседние населенные пункты, мы берем его собой, — отметила врач общей практики Наталья Васильева. — В октябре я принимала пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Покровка. К нам обратился мужчина 56 лет с болью за грудиной жгучего характера. Электрокардиограмма показала признаки острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST. Коллеги из кардиодиспансера подтвердили этот диагноз, и мы совместно определили дальнейшую маршрутизацию пациента».



«Боль появилась у меня после физической нагрузки, — рассказал житель села Покровка Иван Алексеевич. — Наш врач Наталья Николаевна внимательно меня выслушала, осмотрела, ЭКГ окончательно прояснила ситуацию. С бригадой скорой помощи меня доставили в кардиоцентр. Обследование показало обширный износ сосудов, было рекомендовано оперативное вмешательство. Мне установили стент, сейчас я готовлюсь к следующей операции — шунтированию коронарных артерий, — прохожу дополнительные обследования. Очень радует, что в нашей больнице работают прекрасные специалисты, а в помощь им есть современная высокоточная техника».



Всего в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Нефтегорскую больницу поступило 6 электрокардиографов.



В этом году всего в медучреждения региона поступит около 2000 единиц техники.

Фото: минздрав СО