В начале марта жители Самарской области стали больше болеть ОРВИ и гриппом

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Региональный Роспотребнадзор опубликовал последнюю статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусы подхватило чуть больше жителей, чем за предыдущий период наблюдения.

Так, с 27 февраля по 5 марта зарегистрировали 149 случаев гриппа, что на 17,3 % больше прошлого периода.



Также зафиксировано 18 898 случаев ОРВИ. Это выше эпидпорога на 36,2 %, отмечается рост на 13,4 % в сравнении с предыдущим замером.



Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что в основном в Самарской области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов и HCov-вирусов (коронавирусы), пишет Сова.