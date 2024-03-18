Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоялся митинг-концерт «Русская весна», посвященный десятой годовщине вхождения в состав России Республики Крым и города Севастополя.
В Самаре отпраздновали 10-летие «Русской весны»
По словам доктора, во время развития эмбриона жаберные щели обычно зарастают, но когда это не происходит, образуется жаберный свищ.
В Московской области врачи прооперировали четырехлетнего мальчика с жабрами
Приуроченный к 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В губернии состоялся футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»
655 обладателей ценных призов: подведены итоги викторины «За родное – за своё».
"За родное - за своё": пятый автомобиль в викторине достался жителю Шенталы
Для удобства клиентов компании в Самарской области действует целый ряд онлайн-сервисов, позволяющих поделиться информацией, не выходя из дома.
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков тепла
Возбуждено уголовное дело.
Полиция задержала москвича, подобравшего на улице конверт с иностранной валютой
Договоры на целевое обучение смогут заключить сильные ученики, которых необходимо заинтересовывать на этапе поступления, чтобы ребята оставались в регионе и могли усилить своими компетенциями кадровый корпус здравоохранения Самары.
Выпускники базовых и опорных школ СамГМУ из Самары смогут работать в ведущих городских медучреждениях по целевой квоте
Это почти 6700 доз комбинированной вакцины. Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения региона.
В Самарскую область поставлена партия вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
0.23
EUR 99.97
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Центр занятости населения Тольятти приглашает соискателей работы на мероприятие с участием ООО «Тольяттикаучук»
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Московской области врачи прооперировали четырехлетнего мальчика с жабрами

18 марта 2024 18:12
100
По словам доктора, во время развития эмбриона жаберные щели обычно зарастают, но когда это не происходит, образуется жаберный свищ.

В городе Видное Московской области врачи прооперировали четырехлетнего мальчика с жабрами, новообразование удалось удалить. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по региону, пишут "Известия".

Отмечается, что у ребенка была выявлена врожденная патология — рудимент жаберной дуги.

«Сама по себе это сравнительно редкая врожденная патология, которая лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов, закончилось благополучно, и рудимент был удален», — отметила заведующая отделением детской хирургии Виктория Жиронкина.

По словам доктора, во время развития эмбриона жаберные щели обычно зарастают, но когда это не происходит, образуется жаберный свищ. Если этот канал оказывается замкнут с двух сторон, то появляется киста, в стенках которой могут выявляться мышцы, части слизистых желез, частицы хряща, иногда даже кость, добавила она.

На данный момент мальчик чувствует себя хорошо, его выписали.

 

Фото: Министерство здравоохранения Московской области/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
По словам доктора, во время развития эмбриона жаберные щели обычно зарастают, но когда это не происходит, образуется жаберный свищ.
18 марта 2024  18:12
В Московской области врачи прооперировали четырехлетнего мальчика с жабрами
100
Это почти 6700 доз комбинированной вакцины. Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения региона.
18 марта 2024  17:12
В Самарскую область поставлена партия вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита
160
Почетным гостем станет Виктория Кушнарева – автор книги «Викины сказки», девушка-сирота, инвалид детства, проживающая в Тольяттинском пансионате для инвалидов.
18 марта 2024  15:28
В Тольятти пройдет мультибрендовая выставка -форум технических средств реабилитации для особенных детей и взрослых
208
При хронической сердечной недостаточности снижается кровообращение органов и тканей, и как следствие – нарушается кислородный обмен в тканях.
18 марта 2024  15:16
Самарский врач-кардиолог: 7 правил образа жизни для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
359
В новых условиях проводятся диспансеризация и профилактические осмотры. Жители могут также получить помощь при жизнеугрожающих состояниях.
18 марта 2024  14:43
2500 жителей села Тимашево проходят диспансеризацию в новых условиях
224
Ученые СамГМУ уже провели исследования в отделении госпитальной терапии клиник СамГМУ.
18 марта 2024  14:25
Ученые СамГМУ разработали уникальный метод лечения онкологии с использованием натуральных клеток-киллеров
325
Меньше двух недель осталось до завершения первого этапа Всероссийского конкурса врачей 2024
18 марта 2024  14:03
Меньше двух недель осталось до завершения первого этапа Всероссийского конкурса врачей 2024
255
В Красноярском районе сотрудникам скорой помощи напомнили о ПДД
18 марта 2024  11:51
В Красноярском районе сотрудникам скорой помощи напомнили о ПДД
281
более половины россиян считают, что у них есть лишний вес
16 марта 2024  12:43
Более половины россиян считают, что у них есть лишний вес
985
Теперь центр размещается на базе новой поликлиники Самарской городской больницы №10 в микрорайоне Волгарь.
15 марта 2024  16:44
Для пациентов и медработников областного гепатологического центра созданы новые условия
1221
Весь список
В центре внимания
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
303
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
1152
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024  17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
620
На 10 часов утра воскресенья, 17 марта, явка в Самарской области составляет 60,94 %
17 марта 2024  11:38
На 10 часов утра воскресенья, 17 марта, явка в Самарской области составляет 60,94 %
803
Центры общественного голосования ждут новых участников викторины «За родное – за своё» – до конца дня есть шанс выиграть автомобиль и ценные призы
17 марта 2024  11:32
Центры общественного голосования ждут новых участников викторины «За родное – за своё» – до конца дня есть шанс выиграть автомобиль и ценные призы
1784
Весь список