В Московской области врачи прооперировали четырехлетнего мальчика с жабрами

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В городе Видное Московской области врачи прооперировали четырехлетнего мальчика с жабрами, новообразование удалось удалить. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по региону, пишут "Известия".

Отмечается, что у ребенка была выявлена врожденная патология — рудимент жаберной дуги.

«Сама по себе это сравнительно редкая врожденная патология, которая лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов, закончилось благополучно, и рудимент был удален», — отметила заведующая отделением детской хирургии Виктория Жиронкина.

По словам доктора, во время развития эмбриона жаберные щели обычно зарастают, но когда это не происходит, образуется жаберный свищ. Если этот канал оказывается замкнут с двух сторон, то появляется киста, в стенках которой могут выявляться мышцы, части слизистых желез, частицы хряща, иногда даже кость, добавила она.

На данный момент мальчик чувствует себя хорошо, его выписали.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области/"Известия"