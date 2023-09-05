В медучреждениях Самарской области стартовала прививочная кампания от гриппа

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В поликлиники распределены более 620 000 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».



Сегодня к прививочной кампании присоединились пациенты Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3.



«В нашей поликлинике развернуты прививочные кабинеты для вакцинации как взрослого, так и детского населения. После вакцинации формируется специфический иммунитет против гриппа, который действует в течение года. Мы планируем защитить от этой инфекции не менее 60% от прикрепленного населения и приглашаем всех на прививки», — отметил врач-эпидемиолог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рафаиль Гизятулов.



В первую очередь вакцинация показана:

- детям, начиная с 6 месяцев,

- лицам старше 60 лет,

- пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем, с заболеванием почек, печени, метаболическими нарушениями и др.



«Также к группам риска относятся учащиеся дошкольных, школьных учреждений, студенты вузов, колледжей, работники медицинских, образовательных, транспортных организаций», — пояснил врач-эпидемиолог.



Как подчёркивают специалисты, прививка помогает избежать грозных осложнений гриппа.



«Я делаю прививку от гриппа ежегодно на протяжении уже многих лет. И я вижу ее эффективность. Здоровье – самое главное в нашей жизни», — отметила пациент поликлиники Татьяна Варанкина.

Фото: минздрав СО