В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники

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В Куйбышевском районе Самары продолжается подготовка к открытию новой поликлиники на 700 посещений в смену. Завершается отделка помещений, поступает диагностическое оборудование — аппараты УЗИ и эндоскопической визуализации, комплексы для рентгенодиагностики и проведения маммографии.



«Мы вышли на завершающий этап подготовки к открытию. Идет монтаж оборудования, специалисты проходят обучение, — пояснил главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. — В подразделении будут сосредоточены ресурсы для выполнения полного спектра обследований, необходимых для оценки состояния здоровья детей и взрослых и выявления заболеваний на ранних стадиях».



Напомним, строительство поликлиники началось в 2021 году. В шестиэтажном здании площадью более 13 тысяч квадратных метров будут работать женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации.



На 3 этаже разместится областной гепатологический центр, созданный в марте этого года на базе Самарской городской больницы №10. В отделении получают помощь пациенты с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них.

