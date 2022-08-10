В Клиниках СамГМУ успешно провели уже седьмую операцию по трансплантации печени

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По словам специалистов, только так в некоторых случаях можно спасти человеку жизнь. Например, с диагнозом "цирроз печени", человек может не прожить и полутора лет. Трансплантация в таких случаях - панацея.



Медики отмечают, что пересадка печени – это уникальная операция, которая требует высокой квалификации хирурга и специального оснащения больницы.



Так, Самарский центр трансплантации органов и тканей на базе Клиник СамГМУ - единственное на данный момент медучреждение в регионе, где оказывают такую помощь. Ежегодно здесь проводят около 45 трансплантаций, сообщает sovainfo.ru.

Фото: СамГМУ/СОВА