В Клиниках СамГМУ пациентку с онкологией спасли от редкой опасной грибковой инфекции

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Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России спасли пациентку с мукормикозом. Особенность случая была в том, что пациентка - онкогематологического профиля, с миелодиспластическим синдромом. Мукормикоз – опасная грибковая инфекция, которая встречается редко и отличается высоким риском летального исхода. Правильно выполненная операция и подбор лечения значительно понижают этот риск.

Как пояснила заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ Олеся Зелева, в группу повышенного риска развития мукормикоза входят пациенты с сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями, после перенесенной коронавирусной инфекции, люди, длительно принимавшие глюкокортикостероиды, пациенты гематологического профиля с пониженным иммунитетом, а также после проведенной химиотерапии, как в случае с пациенткой Клиник. Женщина прошла курс химиотерапии для лечения миелодиспластического синдрома. Через неделю она стала отмечать болезненность лица справа, онемение в правой половине лица и ухудшение зрения на правый глаз, слезотечение, отек и покраснение век, болезненность при движении глаз, заложенность носа. Помимо этого ее беспокоила слабость и отсутствие сил самостоятельно передвигаться.

«Была выполнена компьютерная томография, и по результату диагностирован хронический правосторонний гемисинусит с признаками обострения и другие патологии ЛОР-органов, – рассказала Олеся Зелева. – У пациентки отмечались признаки грибкового поражения, поэтому предварительно предположили диагноз мукозит. Из-за отягощенного течения заболевания и наличия осложнений у пациентки, ей было выполнено удаление нежизнеспособных тканей, а также орбиты и структур основания черепа. В ходе операции мы заподозрили мукормикоз, что подтвердилось патогистологическим исследованием и данными микроскопии о наличии мицелия грибов».

После операции женщине провели антигрибковую терапию. По результатам лечения пациентку выписали домой, она начала самостоятельно передвигаться. Кроме того, врачам удалось спасти глаз. Проведенный через месяц после лечения осмотр подтвердил, что у женщины нет признаков мукоромикотического поражения пазух и полости носа.

Всего с момента начала пандемии коронавирусной инфекции по настоящее время через оториноларингологическое отделение Клиник СамГМУ прошло около 50 человек с мукормикозом.

Фото: СамГМУ