В Клиниках СамГМУ мальчику исправили деформацию сразу обеих стоп по новой методике

153

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета внедрили новую операцию для коррекции плоско-вальгусной деформации стоп у детей. Благодаря малоинвазивной технологии врачам удалось исправить плоско-вальгусную деформацию обеих стоп за одну операцию. Теперь мальчик снова сможет ходить без боли.

Как пояснил заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков, у детей возрасте 11-13 лет на фоне резкого роста может активно прогрессировать плоско-вальгусная деформация стоп. Из-за этого появляются боли и усталость в ногах, ребенок не хочет долго гулять.

«Наш 12-летний пациент не мог ходить без боли в стопах более 30-40 минут, родители заметили, что он стал меньше гулять, выезжать куда-то вместе с ними, – говорит Андрей Шмельков. – Если бы мы провели операцию по технологии, которая использовалась раньше, мальчику нельзя было бы наступать на ноги в течение четырех недель, он бы находился в гипсе, а родителям пришлось бы обеспечить ему постоянный уход. После этого также требовалась реабилитация, и получается, что лечение затягивалось. Внедренная в Клиниках СамГМУ методика позволяет ребенку наступать на ноги на следующий день после операции, опираясь на костыли, а через две недели он уже может ходить без них. Сейчас мальчик чувствует себя прекрасно и уже может выполнять приседания в полном объеме без болевых ощущений».

Теперь пациент проходит курс ЛФК, чтобы полностью восстановиться и вернуться к обычной жизни.