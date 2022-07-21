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В этом году коллектив Ставропольской ЦРБ пополнили участники программы «Земский фельдшер»

21 июля 2022 22:27
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Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч рублей.

В этом году коллектив Ставропольской центральной районной больницы пополнили участники программы «Земский фельдшер» — медицинские сестры Марина Карпова, Надежда Малетина и Ксения Степанова, а также заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Гульшат Зайнетдинова. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч рублей.

Фельдшер Гульшат Зайнетдинова ведет прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Ягодное Ставропольского района.

 «К тому, чтобы стать земским фельдшером, меня, можно сказать, готовили с пеленок. Фельдшером работала моя троюродная тетя, живущая по соседству, и когда она по утрам уходила на работу, бабушка и дедушка приговаривали: "Вот вырастешь — будешь как тетя оказывать медицинскую помощь на селе", — вспоминает Гульшат Зуфаровна. — Медицина невероятно меня привлекала. Повзрослев, я окончила Уфимское медицинское училище, а затем уже с мужем переехала из Башкирской Республики в Тольятти. Здесь и началась моя профессиональная деятельность».

На протяжении 16 лет — с 1978 по 1994 годы — фельдшер заведовала здравпунктом на одном из промышленных предприятий города. Следующие 26 лет ее профессиональной жизни связаны с преподавательской деятельностью.

 «В 1994 году меня пригласили в Тольяттинский медицинский колледж, — рассказала Гульшат Зуфаровна. — В то время пересматривались подходы к профессиональной подготовке средних медицинских работников. Происходило становление специальности "Сестринское дело", и колледжу требовались практикующие фельдшеры. Этот опыт перевернул мое мышление на 180 градусов: одно дело — оказывать медицинскую помощь, другое — обучать будущих специалистов. Позже я получила высшее педагогическое образование. Преподавала и в медколледжах, и в высшей школе».

В этом году Гульшат Зайнетдинова трудоустроилась в Ставропольскую центральную больницу по программе «Земский фельдшер».

 «Это решение обусловлено главным образом тем, что я по молодости работала фельдшером: все эти годы во мне жила мечта вернуться к практической деятельности, вновь ощутить ни с чем несравнимое удовлетворение, которое приносит эта работа. К тому же село меня взрастило, мне нравится работать именно здесь — в сельской местности, — поделилась Гульшат Зуфаровна. — Сейчас я оказываю помощь жителям села Ягодное и близлежащих поселков. Радуют условия труда: я веду прием пациентов в комфортных и современных условиях. Например, подразделение оснащено портативным электрокардиографом планшетного типа. Это удобно: берешь его с собой, и выезжаешь на вызов».

Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 средних медицинских работников, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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