В детском отделении челюстно-лицевой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в год проводится почти 3 тысячи оперативных вмешательств.

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В этом году уже проведено почти 500 операций. Одно из направлений - лечение врожденных патологий у детей.



На днях из отделения выписали маленького Елисея. Он с мамой Анастасией приехал на лечение в Самарскую больницу из Казахстана. У ребенка была диагностирована кавернозная гемангиома.



«Это сосудистое образование, чаще всего возникающее в области шеи и головы. Его опасность в том, что при случайной травме есть риск сильного кровотечения. В лечении такого новообразования определенные трудности вызывают его локализация. Анатомически эта зона тела отличается обильностью кровоснабжения и наличием околоушной слюнной железы и лицевого нерва, отвечающего за мимику. Мы успешно провели операцию по удалению гемангиомы. Мальчика выписали уже через неделю», - рассказал заведующий отделением Александр Серегин.



В 2023 году дочери Анастасии врачи отделения также провели сложную операцию. У девочки было заболевание - стеноз гортани. Характерный признак этого заболевания - частичное или полное перекрытие просвета гортани. После операции девочка полностью восстановилась.



Также специалисты отделения оказывают помощь юным пациентам с травмами, проводят сложные реконструктивные операции при переломах.



Врачи напоминают, что в весенне-летний период возрастает число случаев детского травматизма. Для сбережения жизни и здоровья детей родителям необходимо соблюдать меры профилактики травматизма, не оставлять малышей без присмотра и обучать старших детей правилам безопасного поведения.