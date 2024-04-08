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В детском отделении челюстно-лицевой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в год проводится почти 3 тысячи оперативных вмешательств.

8 апреля 2024 12:53
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В детском отделении челюстно-лицевой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в год проводится почти 3 тысячи оперативных вмешательств.

В этом году уже проведено почти 500 операций. Одно из направлений - лечение врожденных патологий у детей.

На днях из отделения выписали маленького Елисея. Он с мамой Анастасией приехал на лечение в Самарскую больницу из Казахстана. У ребенка была диагностирована кавернозная гемангиома.

☑«Это сосудистое образование, чаще всего возникающее в области шеи и головы. Его опасность в том, что при случайной травме есть риск сильного кровотечения. В лечении такого новообразования определенные трудности вызывают его локализация. Анатомически эта зона тела отличается обильностью кровоснабжения и наличием околоушной слюнной железы и лицевого нерва, отвечающего за мимику. Мы успешно провели операцию по удалению гемангиомы. Мальчика выписали уже через неделю», - рассказал заведующий отделением Александр Серегин.

В 2023 году дочери Анастасии врачи отделения также провели сложную операцию. У девочки было заболевание - стеноз гортани. Характерный признак этого заболевания - частичное или полное перекрытие просвета гортани. После операции девочка полностью восстановилась.

Также специалисты отделения оказывают помощь юным пациентам с травмами, проводят сложные реконструктивные операции при переломах.

❗Врачи напоминают, что в весенне-летний период возрастает число случаев детского травматизма. Для сбережения жизни и здоровья детей родителям необходимо соблюдать меры профилактики травматизма, не оставлять малышей без присмотра и обучать старших детей правилам безопасного поведения.

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Здравоохранение
В детском отделении челюстно-лицевой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в год проводится почти 3 тысячи оперативных вмешательств.
8 апреля 2024  12:53
В детском отделении челюстно-лицевой хирургии Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в год проводится почти 3 тысячи оперативных вмешательств.
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