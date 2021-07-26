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В день рождения Владимира Середавина в Самаре открыли новый корпус Самарской областной клинической больницы

26 июля 2021 17:05
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Дмитрий Азаров вместе с Геннадием Котельниковым и Виктором Казаковым проверили оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов.

Сегодня в Самаре открыли новый корпус Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, которая в период пандемии стала одним из самых крупных ковид-госпиталей региона и страны.

Открытие состоялось в день рождения заслуженного врача РФ Владимира Середавина. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с председателем Губернской Думы Геннадием Котельниковым, депутатом государственной думы Виктором Казаковым проверили оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов.

Модульное здание клинико-диагностического отделения с провизорными койками для пациентов с новой коронавирусной инфекцией построено в сжатые сроки – от принятия Губернатором решения о строительстве до приема первых пациентов прошло меньше 8 месяцев.

«Третья волна коронавирусной инфекции, о которой нас предупреждали врачи, специалисты, инфекционисты, к сожалению, наступает. И то, что мы заблаговременно подумали о том, что нам потребуются дополнительные медицинские подразделения, площади, отделения, не только здесь, в Самаре, но и в других городах нашей области, конечно, важно», — отметил губернатор.

Новое отделение включает в себя приемно-сортировочную зону, включающую 3 кабинета приема пациентов с разделением по степени тяжести и верификации COVID-19, диагностический блок, включающий кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию, а также реанимационный блок, рассчитанный на 10 коек, стационар на 60 коек и стерилизационный блок.

Губернатор подчеркнул: огромная нагрузка в борьбе с коронавирусной инфекцией ложится на плечи медицинских работников — врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи, санитаров, фельдшеров. Глава региона поблагодарил медработников за самоотверженный труд, выдержку, неравнодушие и профессионализм.

«Мы надеемся на вас, стараемся и дальше делать все для того, чтобы в этот сложный период вам было чуть-чуть легче. Конечно, нам сильно помогло бы понимание всеми жителями Самарской области важности вакцинации. Я знаю, что каждый из вас ведет разъяснительную, просветительскую работу, объясняет, как это необходимо для защиты здоровья конкретного человека, для защиты здоровья всех жителей региона», — обратился к коллективу больницы В.Д. Середавина и всем врачам региона губернатор и призвал не прекращать эту важную работу.

Теги: больница Середавина  новый корпус

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