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20 апреля в Самарской области отметят Национальный день донора крови.



Вклад доноров в сбережение здоровья жителей региона неоценим. Только за последний год пациентам медицинских организаций Самарской области было выполнено более 80 000 переливаний компонентов донорской крови.



В День донора в подразделениях Самарской областной станции переливания крови пройдут праздничные мероприятия. Всех желающих приглашают принять участие!



Прием доноров осуществляется:

- в Самаре по адресу ул. Ново-Садовая, 156 с 8.00 до 13.00,

- в Тольятти по адресу Московский проспект, 19 с 7.30 до 12.30,

- в Сызрани по адресу ул. Солнечная, 40 с 8.00 до 13.00.



Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет при отсутствии противопоказаний. Перед донацией необходимо пройти обязательное медицинское обследование, включающее осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование крови.



Потенциальным донорам необходимо соблюдать диету — отказаться от употребления жирной, жареной, острой и копченой пищи, — питьевой режим, не забыть взять с собой паспорт. Подробнее со списком противопоказаний и рекомендаций можно ознакомиться на официальном сайте областной службы крови.

Фото: минздрав СО