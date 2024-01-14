В Давосе обсудят болезнь Х, способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности

100

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, об этом говорится на сайте организации.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" — говорится в анонсе встречи.

Обсуждение состоится 17 января в 11.30-12.15 по местному времени (13.30-14.15 мск). В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения, пишет РИА Новости.