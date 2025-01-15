Уникальный детский раздвижной эндопротез производства СамГМУ установили в Санкт-Петербурге

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Уникальный детский неинвазивный раздвижной эндопротез, произведенный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России, успешно установили в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге. Эндопротез будет «расти» вместе с ребенком – в импланте предусмотрена возможность изменять его длину без повторной операции. Операцию провели в декабре, сейчас пациентка проходит реабилитацию и делает первые самостоятельные шаги.

Эндопротез установили 15-летней Анастасии. В раннем возрасте девочка перенесла комбинированное лечение саркомы Юинга — рака кости. Существующий протез, установленный ей в семь лет, требовал замены из-за роста ребенка. У пациентки наблюдалась деформация нижней конечности и таза, разница в длине ног составляла 15 сантиметров, из-за этого девочка может передвигаться только с помощью костылей или инвалидной коляски. Новый эндопротез полностью заместил бедро, коленный и тазобедренный суставы. После операции и последующего удлинения протеза планируется максимально сократить разницу длины конечностей, что даст возможность Анастасии ходить практически без ограничений.

Специалисты СамГМУ разработали всю конструкцию эндопротеза, в том числе магнитный редуктор, который раскручивается внешним магнитным полем и раздвигает штифт внутри протеза. Благодаря этому происходит телескопическое увеличение длины компонента эндопротеза. Это позволяет избежать повторных операций. Раньше такие импланты изготавливали только зарубежные компании.

«Мы собрали команду единомышленников из СамГМУ, наших партнеров - технологических компаний, производственных площадок, – говорит ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. - И в стенах нашего университета был создан неинвазивный раздвижной эндопротез, который был производен в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на базе нашего Центра серийного производства. Мы готовы к дальнейшему масштабированию этой технологии».

Операция прошла успешно, сейчас девочка проходит реабилитацию. В начале января она начала ходить на костылях. Скоро Анастасия отправится домой в Краснодарский край, а уже через пару месяцев, по прогнозам врачей, сможет ходить самостоятельно.