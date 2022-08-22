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Ультразвуковое оборудование высокого класса помогает врачам Похвистневской ЦРБ выявлять патологии на ранних стадиях

22 августа 2022 14:47
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За восемь месяцев текущего года специалисты учреждения выполнили на аппарате почти 2800 исследований.

Специалисты Похвистневской центральной больницы города и района эффективно применяют возможности ультразвукового оборудования высокого класса, поставленного в учреждение в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. За восемь месяцев текущего года специалисты учреждения выполнили на аппарате почти 2800 исследований.

«Использование высокочувствительных датчиков в реальном режиме времени оптимизирует диагностический процесс,  позволяя повысить эффективность работы врача ультразвуковой диагностики, — отметил главный врач Похвистневской больницы города и района Евгений Разумов. – Среди приоритетных направлений нашей работы —  исследования органов сердечно-сосудистой системы. Их число возросло в этом году на 20%. Это диагностика брахиоцефального ствола, чрезвычайно важная для выявления атеросклероза на ранней стадии, а также сосудов верхних и нижних конечностей».

Аппарат оснащён инструментами для объёмного сканирования, детализированной визуализации органов.

«На мониторе четко визуализируется исследуемый орган, имеется высокочувствительный цветной доплер для сканирования сосудов шеи, нижних конечностей. Действует современная программа обработки данных. Это уже позволило на порядок повысить точность диагностики, — отметила заведующая отделением функциональной диагностики Ирина Демидова. — Снизилась необходимость направлять пациентов на дополнительное обследование в другие лечебно-профилактические учреждения области. Теперь на консультации к областным специалистам мы направляем только пациентов с выявленными гемодинамически значимыми стенозами».

Напомним, в этом году в медучреждения Самарской области поступит более 2000 единиц оборудования.

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