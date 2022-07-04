Участники программы «Земский фельдшер» пополнили штат Борской больницы

166

Борская центральная районная больница проводит активную работу по привлечению медицинских кадров. Так, в 2021-2022 годах 12 специалистов трудоустроились в учреждение в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В этом году коллектив Борской больницы пополнили две участницы программы «Земский фельдшер».

Медицинская сестра Юлия Палатская начала свой профессиональный путь по окончании Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной в 2009 году. В настоящее время она оказывает медицинскую помощь пациентам в фельдшерско-акушерском пункте села Клары-Цеткин.

«Я пошла в медицину по совету мамы. Она часто говорила со мной о том, как важно помогать людям, — рассказала Юлия Евгеньевна. — После колледжа я работала медицинской сестрой в городских учреждениях здравоохранения Самары, в том числе в Самарской областной клинической больнице имени В.Д. Середавина в ортопедическом отделении. В этом году я решила переехать в Борский район, чтобы жить поближе к родителям, и трудоустроилась в районную больницу. В работе нравится все. Отношения с коллективом доброжелательные, коллеги во всем помогают и поддерживают. Особенно теплые отношения выстроились с моим непосредственным руководителем — главной медицинской сестрой нашкй больницы Наилей Фаэтовной Тращенко. Она большой профессионал и необыкновенно чуткий человек».

В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров.

Фото: pxhere