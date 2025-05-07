Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»

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В Ставрополе завершился III Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России. В этом году он объединил 1500 школьников более чем из 80 регионов России.

Самару представляли шесть ребят, а трое из них – активисты «Движения Первых», ученики школ №№7, 21 и 53 Екатерина Максимова, Захар Хоружик и Даниил Коршиков - стали лауреатами в своих номинациях.

«Поздравляю всех ребят из Самары, кто смог лично побывать на масштабном фестивале, который собрал таланты со всей страны. Уверен, для каждого это не только интересное событие, но и ценный опыт, новые знакомства. Вы не только показали свое творчество, но и достойно представили свой город на всероссийском уровне. Желаю дальнейших достижений и отличной учебы»,

- сказал глава Самары Иван Носков.

Даниил Коршиков, учащийся в школе №53, завоевал звание лауреата I степени в номинации «Публикация». Ученица школы №7 Екатерина Максимова удостоена лауреата II степени в номинации «Художественное слово», на фестивале она исполнила стихотворение «Генерал Топтыгин» Николая Некрасова. Захар Хоружик получил специальный приз за артистизм в номинации «Народные инструменты», исполнив на баяне соло «От Калины до Калинки вдоль по Матушке Земле».