Три новых автомобиля поставлены Красноярскую больницу

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3 новых автомобиля на базе Lada Granta поставлены Красноярскую больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение». Машины закреплены за детской и взрослой поликлиниками.



«На новых машинах терапевты, педиатры и медсестры выезжают к взрослым и маленьким пациентам на дом для оказания неотложной помощи, а в случае необходимости транспортируют жителей в стационар. Транспорт очень выручает и в доставке биоматериала в лабораторию», – отметил главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.



Благодаря нацпроекту за последние несколько лет автопарк Красноярской больницы пополнили 14 новых автомобилей – 12 «Грант», один «Ларгус», оснащённый носилками и УАЗ.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов