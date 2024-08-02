Три новых автомобиля поставлены Красноярскую больницу

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.
Энергетики «Т Плюс» возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют 47 дворов во всех районах Самары.
В Ленинском районе Самары в этом году благоустраивают 15 дворов
Жителей просят при необходимости сделать запас воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Новые автобусы уже курсируют в 5 городах и 13 районах региона.
174 новых автобуса прибыли в Самарскую область в этом году
В основу легли 34 показателя, которые демонстрируют работу фонда с бизнес-сообществом по действующим финансовым продуктам.
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.
С 3 по 6 августа местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
К праздничной дате Общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» в рамках совместного проекта провели сразу несколько мероприятий трека Знание.Герои в Самаре и Тольятти.
В Самарской области лекторы Общества «Знание» рассказали школьникам о подвигах десантников
Адрес пункта отбора: г. Самара, ул. Ленинская д. 147
В Самарской области выплата контрактникам СВО выросла до 1,2 млн рублей
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.78
-0.33
EUR 92.85
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Три новых автомобиля поставлены Красноярскую больницу

2 августа 2024 14:12
136
Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать помощь жителям Красноярского района.

3 новых автомобиля на базе Lada Granta поставлены Красноярскую больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение». Машины закреплены за детской и взрослой поликлиниками.

«На новых машинах терапевты, педиатры и медсестры выезжают к взрослым и маленьким пациентам на дом для оказания неотложной помощи, а в случае необходимости транспортируют жителей в стационар. Транспорт очень выручает и в доставке биоматериала в лабораторию», – отметил главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.

Благодаря нацпроекту за последние несколько лет автопарк Красноярской больницы пополнили 14 новых автомобилей – 12 «Грант», один «Ларгус», оснащённый носилками и УАЗ.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врач - о пользе грудного вскармливания для ребенка.
31 июля 2024, 14:21
Самарский врач-неонатолог: "Состав грудного молока уникален"
Врач - о пользе грудного вскармливания для ребенка. Здравоохранение
500
8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда.
30 июля 2024, 17:44
Фонд «Женщины за жизнь»: круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты
8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда.   Здравоохранение
655
5 правил успешного начала грудного вскармливания.
29 июля 2024, 21:09
Самарский врач-неонатолог: "Грудное вскармливание - лучшее, что можно дать ребёнку в начале его жизни"
5 правил успешного начала грудного вскармливания. Здравоохранение
640
Здравоохранение
Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать помощь жителям Красноярского района.
2 августа 2024  14:12
Три новых автомобиля поставлены Красноярскую больницу
136
При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.
1 августа 2024  18:35
В Шигонскую больницу трудоустроилась участница программы «Земский фельдшер»
466
В рамках акции в
31 июля 2024  17:31
Для жителей Жигулевска пройдет акция по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований кожи
578
В этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» автопарк пополнили 2 машины для оказания неотложной медицинской помощи.
31 июля 2024  14:37
Все 5 офисов врачей общей практики Богатовского района оснащены автотранспортом
503
Врач - о пользе грудного вскармливания для ребенка.
31 июля 2024  14:21
Самарский врач-неонатолог: "Состав грудного молока уникален"
500
Каждый третий самарец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории
31 июля 2024  09:37
Каждый третий самарец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории
410
8 (800) 200-04-92 — это бесплатный номер горячей линии фонда.
30 июля 2024  17:44
Фонд «Женщины за жизнь»: круглосуточно на связи с женщинами психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педиатры и психотерапевты
655
Также за предыдущие три года учреждение получило 9 автомобилей, среди которых один, оснащённый носилками.
30 июля 2024  14:14
4 новые машины пополнили автопарк службы неотложной помощи Тольяттинской поликлиники №3
580
5 правил успешного начала грудного вскармливания.
29 июля 2024  21:09
Самарский врач-неонатолог: "Грудное вскармливание - лучшее, что можно дать ребёнку в начале его жизни"
640
Среди которых Лира Сытник – участница программы «Земский доктор».
29 июля 2024  20:54
В этом году к коллективу Волжской районной клинической больницы присоединились два врача акушера-гинеколога
667
Весь список
В центре внимания
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
123
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
2 августа 2024  10:24
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
212
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1167
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
446
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
389
Весь список