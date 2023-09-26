Тольяттинский врач-травматолог рассказал о рисках травматизма у людей в алкогольном опьянении

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Главный внештатный специалист- травматолог по г.о. Тольятти министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по хирургии Тольяттинской городской клинической больницы № 5, врач-травматолог Александр Киселёв:

" Алкоголь вызывает грубое нарушение функций головного мозга и поражает нервную систему.



Основные эффекты действия алкоголя на головной мозг:

- изменения поведенческих реакций

- утрата чувства страха

- потеря самоконтроля

- снижение координации и тонусных характеристик многих мышц.



Ежегодно в травматологических отделениях регистрируются от 20 до 30% пациентов с бытовыми травмами, полученными в состоянии алкогольного опьянения. Среди молодого трудоспособного населения - 18-49 лет - этот процент увеличивается до 58%.



Наиболее тяжёлые травмы:

- переломы костей

- травмы головы, сопровождающиеся ушибами и сотрясением мозга и другими тяжёлыми повреждениями.



Более половины, получивших травмы и увечья, а также погибших в результате дорожно-транспортных происшествий находились в состоянии опьянения.



Связь между травматизмом и потреблением спиртных напитков - самая прямая. Риск падения человека в алкогольном опьянении увеличивается в 16 раз, получения ожога – в 20 раз".

Фото: минздрав СО