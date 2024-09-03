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Тольяттинский врач педиатр: здоровый образ жизни – надежный способ профилактики вирусных инфекций у детей

3 сентября 2024 18:36
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Любое инфекционное заболевание легче предотвратить, чем проходить лечение и восстановление.

Любое инфекционное заболевание легче предотвратить, чем проходить лечение и восстановление. Вирусные инфекции становятся менее опасными для детей, которые постоянно, а не только в период роста заболеваемости ОРВИ, придерживаются здорового образа жизни.

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:

«Основные составляющие здорового образа жизни, которые помогут укрепить организм ребенка и повысить устойчивость к вирусным инфекциям:

- сбалансированное и качественное питание без дефицита белков, жиров, витаминов и микроэлементов
-питьевой режим – ежедневный рацион должен содержать достаточное количество жидкости
-соблюдение режима дня – пробуждение и отход ко сну в одно и тоже время ежедневно
-регулярная двигательная активность - физкультура, спорт, закаливание
-прогулки на свежем воздухе в любое время года с учетом погодных условий
-профилактика стрессов и переутомления – режим дня ребенка должен предусматривать достаточное время для сна, образовательной деятельности, отдыха и приёма пищи.

В преддверии подъёма заболеваемости ОРВИ важно защитить ребенка с помощью прививки от гриппа. Вакцинацию необходимо пройти в начале осени, чтобы успел сформироваться иммунитет. Это поможет уберечь ребенка от тяжёлого течения заболевания и грозных последствий для здоровья.

Напомню, что в период роста заболеваемости ОРВИ для профилактики необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- ограничить контакты с потенциальными переносчиками инфекции
- соблюдать правила личной гигиены - избегать прикосновений руками к носу, рту, глазам, часто мыть руки с - мылом, обязательно - после возвращения с улицы и контактов с другими людьми».

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
Любое инфекционное заболевание легче предотвратить, чем проходить лечение и восстановление.
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