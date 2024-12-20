Тольяттинский врач-травматолог: крепкие кости у детей формируются благодаря сбалансированному питанию и регулярной физической нагрузке

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Врач-травматолог: "Крепкие кости у детей формируются благодаря сбалансированному питанию и регулярной физической активности"

Врач-травматолог-ортопед Тольяттинской городской детской клинической больницы Олег Бурлак:



"Фундамент будущего здоровья костей ребенка закладывается еще в перинатальный период, а их развитие продолжается до 20 лет. Это дает возможность «запастись» костной тканью на будущее, предупредив развитие остеопороза в зрелом возрасте.



Важными факторами формирования крепких костей у ребенка являются сбалансированное питание и ежедневные физические нагрузки.



Какие микроэлементы необходимы для укрепления костей в детском возрасте?



- Витамина D (УФ-лучи, жирные сорта рыбы, сливочное масло, говяжья печень и яичный желток).

- Кальций: твердые сыры, кунжут, бобовые, молоко и кисломолочные продукты.

- Белок: яйца, творог, белое мясо, соевые бобы, морепродукты и рыба.



У детей и подростков, которые регулярно получают физическую нагрузку, наблюдается значительное увеличение костной массы. Родителям следует обращать внимание на упражнения, которые дают нагрузку на скелет: бег, прыжки, танцы и игровые виды спорта, в том числе с мячом".

Фото: freepik.com