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Тольяттинский врач-стоматолог рассказал о влиянии сахарного диабета на состояние полости рта

10 февраля 2024 15:35
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Инфекционно - воспалительные процессы полости рта ухудшают течение диабета, приводят к вынужденному поднятию доз препаратов.

Главный врач Тольяттинской стоматологической поликлиники 3, врач-стоматолог Гамлет Оганесян:

"У пациентов с сахарным диабетом появляются признаки заболевания тканей полости рта примерно через год после постановки диагноза.
Для многих эта связь неочевидна, поэтому зачастую к стоматологу они обращаются, когда заболевание уже имеет запущенную форму.

В подобных случаях приходится заниматься уже не лечением, а спасением зубов. Все это ведет к тому, что начинает страдать качество жизни, происходит нарушение эстетики и приводит к длительной реабилитации.

Какие процессы происходят при сахарном диабете?
Нарушается минеральный обмен. В эмали зуба усиливаются процессы деминерализации, снижается ее устойчивость к кариесогенным факторам.
Процессы разрушения костной ткани начинают преобладать над ее образованием. Это приводит к развитию системного остеопороза, в том числе костной ткани челюстей.
Пациенты с диабетом 1 и 2 типа часто жалуются на сухость во рту. Слюноотделение при эндокринных заболеваниях резко уменьшаются.

Инфекционно - воспалительные процессы полости рта ухудшают течение диабета, приводят к вынужденному поднятию доз препаратов. Также снижают иммунитет и увеличивают склонность к вирусным и грибковым заболеваниям.

Как предупредить возникновение осложнений пациентам с сахарным диабетом? Важно соблюдать следующие правила:

 - самоконтроль и мониторинг за уровнем сахара в крови
- соблюдение диеты, согласованной с эндокринологом
- посещение стоматолога 2 раза в год
- подбор индивидуальных средств гигиены полости рта осуществляется врачом-стоматологом
- подбор профилактической программы для поддержания состояния пародонта и зубов
- своевременное лечение инфекционно - воспалительных заболеваний тканей пародонта и заболеваний зубов".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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