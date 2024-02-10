Тольяттинский врач-стоматолог рассказал о влиянии сахарного диабета на состояние полости рта

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Главный врач Тольяттинской стоматологической поликлиники 3, врач-стоматолог Гамлет Оганесян:



"У пациентов с сахарным диабетом появляются признаки заболевания тканей полости рта примерно через год после постановки диагноза.

Для многих эта связь неочевидна, поэтому зачастую к стоматологу они обращаются, когда заболевание уже имеет запущенную форму.



В подобных случаях приходится заниматься уже не лечением, а спасением зубов. Все это ведет к тому, что начинает страдать качество жизни, происходит нарушение эстетики и приводит к длительной реабилитации.



Какие процессы происходят при сахарном диабете?

Нарушается минеральный обмен. В эмали зуба усиливаются процессы деминерализации, снижается ее устойчивость к кариесогенным факторам.

Процессы разрушения костной ткани начинают преобладать над ее образованием. Это приводит к развитию системного остеопороза, в том числе костной ткани челюстей.

Пациенты с диабетом 1 и 2 типа часто жалуются на сухость во рту. Слюноотделение при эндокринных заболеваниях резко уменьшаются.



Инфекционно - воспалительные процессы полости рта ухудшают течение диабета, приводят к вынужденному поднятию доз препаратов. Также снижают иммунитет и увеличивают склонность к вирусным и грибковым заболеваниям.



Как предупредить возникновение осложнений пациентам с сахарным диабетом? Важно соблюдать следующие правила:

- самоконтроль и мониторинг за уровнем сахара в крови

- соблюдение диеты, согласованной с эндокринологом

- посещение стоматолога 2 раза в год

- подбор индивидуальных средств гигиены полости рта осуществляется врачом-стоматологом

- подбор профилактической программы для поддержания состояния пародонта и зубов

- своевременное лечение инфекционно - воспалительных заболеваний тканей пародонта и заболеваний зубов".

Фото: минздрав СО