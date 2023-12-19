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Тольяттинские онкохирурги спасли женщину с 24-килограммовой опухолью

19 декабря 2023 15:30
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Пациентка чувствовала увеличение живота в объемах, схваткообразные  боли, но к врачам не обращалась. 

42-летней жительнице Тольятти хирурги онкологического отделения Тольяттинской городской клинической больницы № 5 провели сложную операцию по удалению опухоли брюшной полости больших размеров. 

Пациентка была доставлена в больницу  в тяжелом состоянии. После проведения осмотра и диагностических исследований врачи диагностировали опухоль в брюшной полости диаметром 62 см и весом 24 килограмма. Специалисты отмечают, что за всю свою практику не встречали опухоль такого размера и веса. 

Пациентка чувствовала увеличение живота в объемах, схваткообразные  боли, но к врачам не обращалась. 

На консилиуме врачи онкологической службы приняли решение об оперативном лечении - удалении опухоли. Операцию проводила бригада врачей абдоминального отделения онкослужбы Тольятти. 

«В данной операции мы использовали высокотехнологичное оборудование, поставленное по нацпроекту "Здравоохранение". Это ультразвуковые ножницы, коагулятор и многое другое. В процессе вмешательства выявили, что опухоль оттесняет внутренние органы и плотно прилегает к стенкам брюшной полости и малого таза. Сосуды из-за сдавливания были увеличены в диаметре в 2-3 раза. Поэтапно отделили опухоль,  восстановили функционирование органов»,- рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии Сергей Симатов.

Послеоперационный период протекал без осложнений, на 12-е сутки пациентка была выписана домой.

Специалисты напоминают, регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить различные патологии на ранней стадии их развития и начать лечение вовремя. Профилактические визиты  к врачу помогут избежать серьёзных рисков для жизни и здоровья. 

Благодаря нацпроекту в подразделения онкологической службы региона  с 2019 года поставлены более 250 единиц современного оборудования, 19 из них — в этом году.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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