Телемедицинские пункты Клиник СамГМУ помогают повышать доступность медицинской помощи в отдаленных районах

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В 2023 году в Самарской области были запущены первые телемедицинские пункты Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Благодаря ним пациенты, проживающие в отдаленных районах и в условиях дефицита медицинских специалистов узкого профиля, могут получить удаленную консультацию специалистов Клиник СамГМУ у себя в городе. Сегодня таких пунктов уже восемь, ежемесячно в них поступает более 50 заявок на консультации врачей.

Пункты оснащены всем необходимым оборудованием для проведения консультаций с соблюдением требований защиты информации и персональных данных. В телемедицинских пунктах есть возможность отправить врачам Клиник СамГМУ результаты диагностических исследований, лабораторных анализов пациента и другие необходимые сведения.

Самыми востребованными врачебными специальностями для проведения телемедицинских консультаций в Клиниках СамГМУ стали гематология, ревматология, эндокринология, нефрология, гастроэнтерология и инфектология. Консультации также проводятся по кардиологии, неврологии, терапии, оториноларингологии и другим специальностям.

«Для многих пациентов, особенно в удаленных регионах, телемедицинская консультация наших специалистов - это самый быстрый и удобный вариант попасть на консультацию к специалистам Клиник СамГМУ, минуя затраты на дорогу и время ожидания даты приема врача, – говорит директор Центра дистанционной медицины Клиник СамГМУ Елена Холова. - Врач перед каждой консультацией подробно изучает анамнез пациента, все исследования и результаты диагностики, а после консультации при необходимости отправляет пациента на дообследование или приглашает на госпитализацию в Клиники СамГМУ».

Так, на консультацию к врачу-эндокринологу обратился пациент из соседнего региона с сахарным диабетом. У него были жалобы на плохое самочувствие, лечение ему не помогало. Пациенту предложили госпитализацию в Клиники СамГМУ для коррекции лечения. Во время госпитализации пациента полностью обследовали, поставили верный диагноз и подобрали курс лечения, который ему подошел. Состояние мужчины улучшилось и его выписали с положительной динамикой. Еще одного пациента с жалобам на плохое самочувствие после проведенной телемедицинской консультации и дообследования экстренно госпитализировали в отделение гематологии Клиник СамГМУ с серьезным заболеванием кроветворной системы.

Адреса телемедицинских пунктов Клиник СамГМУ:

г. Сызрань, ул. Октябрьская, 22, Клиника Современной диагностики;

Сызрань, здравпункт завода Тяжмаш;

с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 36, Медицинский центр Имедико;

Новокуйбышевск, ул. Победы, 38, клиника «Здоровье»;

Кинель, ул. Мира, 38, клиника «Твой доктор»;

Самара, пос. Красная Глинка, здравпункт завода Электрощит;

Тольятти, ул. Жукова, 8, клиника «Открытая медицина»

Оренбургская область, Бузулук, ул. Ленина, 55, Клиника Синицкой.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно по телефону: 8 (846) 374-91-30.