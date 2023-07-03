Сызранский врач акушер-гинеколог: как будущим родителям правильно подготовиться к беременности

359

Как будущим родителям правильно подготовиться к беременности, рассказала заведующая женской консультацией №2 Сызранской центральной городской и районной больницы, врач акушер-гинеколог Екатерина Горцунова:



«️Ежегодно в нашей женской консультации мы принимаем около 500 пар, планирующих беременность. Прегравидарная подготовка включает комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на подготовку пары к успешному зачатию, нормальному течению беременности и рождению здорового ребёнка.



Правильно выполненная подготовка к беременности существенно снижает акушерские и перинатальные риски. Также облегчает течение беременности и даже влияет на здоровье и когнитивные способности будущего ребёнка.



Перечень мероприятий достаточно широк и подбирается индивидуально для каждой пары. Есть среди них и простые, но очень важные - по изменению образа жизни. Они необходимы всем парам, планирующим бер- еменность:



- нормализация режима сна и бодрствования,



- отказ от вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотических веществ),



- сбалансированное питание (достаточное, но не избыточное количество белков, жиров и углеводов; ежедневное включение в рацион овощей и фруктов),



= устранение или снижение влияния стрессовых факторов,



- регулярная физическая активность. Для людей с нормальным индексом массы тела (18,5–24,9 кг/м2) общая продолжительность физической активности умеренной интенсивности — аэробные нагрузки — должна быть не менее 150 минут в неделю

- консультация акушера-гинеколога и других специалистов на этапе планирования беременности с выполнением рекомендаций по обследованию и лечению.



Каждая беременность уникальна и требует индивидуального подхода. Список необходимых обследований определяет врач, и в зависимости от вашего состояния здоровья, наличия сопутствующих заболеваний перечень может существенно различаться».

Фото: ru.freepik.com