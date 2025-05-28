Сызранский геронтопсихиатрический центр получил новое оборудование

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27 мая благотворительный фонд «Память поколений» передал в ГБУ СО «Сызранский геронтопсихиатрический центр» новое физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование на общую сумму более 1 млн рублей. Теперь в учреждении появились несколько тренажеров, аппараты для ультразвуковой и магнитотерапии.

Передача оборудования прошла в рамках всероссийского проекта «Города Героев» - совместной инициативы благотворительного фонда «Память поколений» и благотворительной программы ДоброFON. Проект запущен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18 городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Сызрань - пятый город на карте «Городов Героев».

Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 27 мая. В ней приняли участие: Галина Евсеева, главный консультант управления организации социального обслуживания Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области; заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина; директор Сызранского геронтопсихиатрического центра Марина Неборская; представитель благотворительного фонда «Память поколений» Эльнора Лысова; представитель благотворительной программы ДоброFON Никита Иванов.