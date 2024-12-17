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Свыше 1, 9 млн жителей губернии прошли вакцинацию против гриппа

17 декабря 2024 21:10
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В этом году уровень вакцинированных жителей — 62% от числа общего населения, что на более чем 5% больше по сравнению с прошлым годом.

В министерстве здравоохранения Самарской области на оперативном совещании ведомства подвели итоги прививочной кампании против гриппа. В этом году уровень вакцинированных жителей — 62% от числа общего населения, что на более чем 5% больше по сравнению с прошлым годом. Так, в 2024 году защитились от гриппа 1 946 277 человек.

C августа текущего года в Самарской области проводилась активная иммунизация населения против гриппа. Вакцину для профилактики гриппа получили в рамках централизованных поставок, а также были закуплены дополнительные партии. За счет средств федерального и областного бюджета были поставлены около 1,5 миллиона доз вакцин для взрослых и более 410 тысяч - детей. Вакцина поступила на территорию региона вовремя, была оперативно распределена по лечебным учреждениям.
 
«Подготовку к предстоящему эпидсезону и традиционному подъему заболеваемости вирусными инфекциями мы начали заблаговременно. Прививочная кампания началась в регионе с конца августа, что позволило создать к началу эпидемиологического подъема у населения коллективный иммунитет. В медучреждениях было развёрнуто более 100 прививочных пунктов, в том числе и в выходные дни. Пройти вакцинацию можно было в любом из них, а также в торговых центрах и других общественных местах. В том числе, были организованы выездные вакцинации на предприятия, в образовательные учреждения и другие», - рассказал руководитель управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. 

Заранее были проведены мероприятия по оценке медицинских ресурсов на случай роста заболеваемости инфекциями и введен строгий масочный режим в учреждениях здравоохранения. В поликлиниках работали 130 фильтр-боксов для приема пациентов с признаками простуды, на дом к пациентам с острым течением ОРВИ выезжали 136 мобильных бригад из поликлиники, ежедневно работали 190 бригад службы скорой медпомощи, которые оказывали экстренную помощь в случае тяжёлого течения инфекции.
 
«Вакцинация от гриппа – это семейное дело, важно защитить всех родных от тяжелого течения вирусной инфекции и предотвратить опасные осложнения для здоровья. Вирусные инфекции представляют опасность из-за возможных осложнений. Вакцинация не обеспечивает 100%-ной защиты от гриппа, но в случае заражения помогает перенести заболевание в более лёгкой форме. Поэтому тем, кто ещё не успел сделать прививку, настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время», - подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В этом году уровень вакцинированных жителей — 62% от числа общего населения, что на более чем 5% больше по сравнению с прошлым годом.
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