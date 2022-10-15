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Светлана Карпухина: сегодня в центре внимания специалистов проблема интернет-зависимости у детей

15 октября 2022 18:46
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В формировании психического здоровья ребенка в младенческом и раннем детском возрасте важную роль играет эмоциональное развитие малыша.

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением психиатрического детского отделения Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина о формировании психического здоровья ребенка:

- В формировании психического здоровья ребенка в младенческом и раннем детском возрасте важную роль играет эмоциональное развитие малыша. Качество эмоциональных связей ребенка с матерью, с близкими взрослыми определяет уровень его психического развития. В этот период поведение матери обеспечивает развитие привязанности, определяющей качество дальнейшей жизни ребёнка: умение понимать, дружить, любить, испытывать чувства материнства и отцовства. В процессе развития у ребёнка формируется самооценка и отношение к себе.

Потребность ребёнка в самосовершенствовании в будущем определена тремя факторами: качеством детских привязанностей, характером домашней среды и стилем родительского воспитания. Для формирования полноценного психического здоровья каждый ребёнок должен знать, что у него есть особенное имя, лицо, тело, что у него есть семья, что он ценен сам по себе и имеет право быть счастливым и любимым.

Одним из сильнейших стрессорных факторов, оказывающих весьма часто негативное влияние на психику ребенка, является чрезмерная информационная нагрузка, попадающая к нему посредством гаджетов. Сегодня в центре внимания специалистов проблема интернет-зависимости у детей.

Сегодня двух-трехлетний ребенок с гаджетом в руках - обычное дело, привычно увидеть малыша с телефоном в руках. Никто на это уже не обращает внимания. Вроде бы нет ничего плохого в умной игрушке с мультиками и играми. В принципе, верно, но, кроме того, что она, к сожалению, весьма часто может затянуть далеко и надолго. Это лишает малыша настоящих игр со сверстниками, которые помогают ему развиваться, и реальных игрушек — объемных, ярких, осязаемых, теплых и остающихся в наших воспоминаниях на всю жизнь. Из-за погружения в гаджет малыш может пропустить мимо себя многое, не научиться общению с окружающими, в части случаев он может выраженно отстать в интеллектуальном и речевом развитии.

Приметой времени стало то, что многие дети и взрослые без интернета - как без рук. Нет сети — и заняться нечем, неинтересны прогулки на свежем воздухе, играющие ребята во дворе, не востребованы книги, заброшена учеба. В душе лишь беспокойство об игре, чате, о виртуальных героях. С таких мыслей и начинается интернет-зависимость.

Решать проблему нужно с профилактики такого пристрастия. Прежде всего, нужно ограничить время пребывания в сети до безопасного. Так мы сохраним все социальные связи ребенка, его физическое и психическое здоровье, при этом ребенок будет пользоваться Интернетом в разумном объеме, например, с образовательной целью.

Для решения проблемы родители могут обратиться к школьному психологу для выявления заболевания. Также родители вместе с ребенком могут обратиться в центры "Семья" на прием к психологу. Это бесплатно и всегда доступно. Здесь помогут и родителям, подскажут, как выстроить правильную линию поведения по отношению к детям, не провоцируя конфликтных ситуаций. Также получить анонимную и бесплатную помощь психиатра и психотерапевта можно в кабинетах социально-психологической помощи в психоневрологических диспансерах по месту жительства.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В формировании психического здоровья ребенка в младенческом и раннем детском возрасте важную роль играет эмоциональное развитие малыша.
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