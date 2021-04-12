Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 12 апреля в регионе подтвержден 197 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 61 в г. Самара
- 29 в г. Тольятти
- 23 в г. Сызрань
- 15 в г. Чапаевск
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Отрадный
- 6 в г. Октябрьск
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
179 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58124 случая коронавируса.
Скончались 1255 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 69 лет, женщина 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы;
женщина 59 лет;
мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 39,3, по стране - 70,73.
Коэффициент летальности в области - 2,16, в стране - 2,22.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7505, нарастающим итогом 2250522.