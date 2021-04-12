Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 12 апреля в регионе подтвержден 197 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 61 в г. Самара

- 29 в г. Тольятти

- 23 в г. Сызрань

- 15 в г. Чапаевск

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Отрадный

- 6 в г. Октябрьск

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

179 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 58124 случая коронавируса.



Скончались 1255 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 69 лет, женщина 72 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы;

женщина 59 лет;

мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 39,3, по стране - 70,73.

Коэффициент летальности в области - 2,16, в стране - 2,22.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7505, нарастающим итогом 2250522.