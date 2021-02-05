Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 5 февраля в регионе подтверждено 303 случая новой коронавирусной инфекции:
- 101 в г.Самара
- 98 в г.Тольятти
- 11 в г. Чапаевск
- 11 в Кинельском районе
- 8 в г. Сызрань
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Красноярском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Волжском районе
- 5 в Сызранском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в г. Кинель
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Нефтегорском районе
267 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 41807 случаев коронавируса.
Скончались 838 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 69 лет; женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 68 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,24, по стране - 51,87.
Коэффициент летальности в области - 2, в стране - 1,92.
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