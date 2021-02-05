Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 5 февраля в регионе подтверждено 303 случая новой коронавирусной инфекции:



- 101 в г.Самара

- 98 в г.Тольятти

- 11 в г. Чапаевск

- 11 в Кинельском районе

- 8 в г. Сызрань

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Красноярском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Волжском районе

- 5 в Сызранском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в г. Кинель

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Нефтегорском районе



267 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 41807 случаев коронавируса.



Скончались 838 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 69 лет; женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 68 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,24, по стране - 51,87.

Коэффициент летальности в области - 2, в стране - 1,92.