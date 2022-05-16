Я нашел ошибку
Главные новости:
Напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street.
Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite
Осмотрев фестивальный городок на набережной Волги, Дмитрий Азаров также оценил​ реконструированный​ Яблоневый​ сквер​ (спуск​ по улице Полевой от​ Дворца​ бракосочетания).
Дмитрий Азаров проверил готовность площадок фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре
Предположительно, новый сервис будет заниматься доставкой товаров, в том числе канцелярии и цветов, а также услугами по хранению и упаковке.
Эксперт: новый сервис Punkt "Почты России" может стать конкурентом СДЭКа
Жапаров поздравил Путина с 77-летием победы и сообщил, что в этом году Россия и Киргизия отмечают еще 30-летие установления дипломатических отношений.
Президент Киргизии Жапаров: Киргизия готова и заинтересована в сотрудничестве с РФ по всем направлениям
Встреча будет посвящена книгам о Великой Отечественной войне и приурочена ко Дню Победы.
Самарская областная библиотека для молодежи: «Книжный сомелье» с солисткой САТОБ Евгенией Теняковой
Ранее лимит составлял $10 тысяч.
ЦБ разрешил физлицам переводить до $50 тыс. за рубеж
Представители Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова посетили Самарскую область с рабочим визитом
Специалисты НМИЦ высоко оценили работу пульмонологической службы региона
Губернатор Самарской области провел заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
Дмитрий Азаров поручил активнее предлагать бизнесу и населению дополнительные антисанкционные меры поддержки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.78
-2.01
EUR 65.79
-2.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты НМИЦ высоко оценили работу пульмонологической службы региона

16 мая 2022 21:09
150
Представители Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова посетили Самарскую область с рабочим визитом

Представители Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова посетили Самарскую область с рабочим визитом. Выезд был организован в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Специалисты  Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология», совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Верой Лиходедовой,  главным внештатным пульмонологом Минздрава России по ПФО Александром Жестковым,  главным внештатным пульмонологом области Юлией Богдановой, главным пульмонологом Самары Людмилой Поваляевой, главным пульмонологом Тольятти Светланой Солдатовой,  посетили медучреждения Самары и Тольятти, ознакомились с организацией медицинской помощи пациентам на местах.

По результатам выездов в министерстве здравоохранения Самарской области  прошло итоговое совещание под председательством министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Врач-методист отдела анализа образовательных программ и научных исследований НМИЦ Лилия Никитина отметила высокий уровень работы региональной пульмонологической службы. Специалисты совместно наметили перспективы развития респираторной медицины в области: увеличения охвата вакцинацией от пневмококковой инфекции пациентов из групп риска, расширение использования неинвазивной вентиляции легких; возобновление работы школ для пациентов и областной пульмонологической комиссии; совершенствования работы ЕМИАС.

«Хочется отметить большую работу, которую проделали специалисты Самарской области по организации паллиативной помощи пациентам с хронической дыхательной недостаточностью — подчеркнула Лидия Юрьевна.  — Наши пациенты с патологией респираторного тракта, безусловно, нуждаются в такой поддержке и вы, наряду с Санкт-Петербургом, являетесь лидерами в этом плане – 182 пациента получили возможность проведения кислородотерапии в домашних условиях. Важно, что в регионе используется телемедицина, в том числе в формате «врач-пациент». И мы предлагаем сотрудничество с нашими специалистами  Сеченовского университета в этом аспекте».

Также эксперты уделили внимание вопросам участия в образовательных программах, наставничества для молодых специалистов, и кадрового обеспечения амбулаторного звена.

«Уважаемые коллеги, мы третий год живем в период пандемии COVID-19, вопросы организации медицинской помощи по профилю «пульмонология» всегда были и сейчас в центре нашего внимания,  — отметил Армен Бенян. — Все предложения федеральных коллег будут учтены, в том числе мы займемся   переоснащением,  продолжим развивать информационные системы и телемедицину. Многие вопросы по оснащению оборудованием,  особенно реанимационным,  на многие годы вперед  мы уже решили».

 

Фото:   pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Представители Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова посетили Самарскую область с рабочим визитом
16 мая 2022  21:09
Специалисты НМИЦ высоко оценили работу пульмонологической службы региона
150
В Роспотребнадзоре напомнили, что допускается стопроцентная наполняемость детских лагерей, но без превышения проектной вместимости.
16 мая 2022  20:25
Все ограничения в российских детских лагерях, введенные из-за пандемии, сняты в этом году
144
Врач рассказала об оказании первой помощи при контакте с ядовитым растением
15 мая 2022  13:53
Врач рассказала об оказании первой помощи при контакте с ядовитым растением
588
14 мая 2022  20:55
Главный гериатр минздрава СО: "Слагаемых активного долголетия множество"
759
На суд жюри были представлены лучшие проекты регионов, реализованные учреждениями службы в сфере развития безвозмездного донорства в 2021 году.
13 мая 2022  16:56
Самарская Служба крови стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства
683
В Самаре отреставрировали памятник архитектуры
13 мая 2022  11:08
В Самаре отреставрировали памятник архитектуры
557
Это праздник тех, чей самоотверженный труд спасает людей, сохраняет здоровье и поддерживает качество жизни пациентов.
12 мая 2022  16:15
У 17 000 медсестер Самарской области сегодня профессиональный праздник
650
Армен Бенян  встретился с коллективом госпиталя, поблагодарил медработников за  тяжелый труд в период пандемии  и  вручил сотрудникам ведомственные награды.
11 мая 2022  16:45
Самарский областной госпиталь для ветеранов войн вернулся в штатный режим работы 
785
Профессиональная стоматология: как выбрать?
11 мая 2022  16:37
Профессиональная стоматология: как выбрать?
493
Коллектив женской консультации поликлиники №1 Самары – в числе лучших в ПФО
11 мая 2022  14:01
Коллектив женской консультации поликлиники №1 Самары – в числе лучших в ПФО
701
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
7752
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
275
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
1332
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
799
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
770
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
845
Весь список