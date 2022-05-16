Специалисты НМИЦ высоко оценили работу пульмонологической службы региона

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Представители Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова посетили Самарскую область с рабочим визитом. Выезд был организован в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология», совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Верой Лиходедовой, главным внештатным пульмонологом Минздрава России по ПФО Александром Жестковым, главным внештатным пульмонологом области Юлией Богдановой, главным пульмонологом Самары Людмилой Поваляевой, главным пульмонологом Тольятти Светланой Солдатовой, посетили медучреждения Самары и Тольятти, ознакомились с организацией медицинской помощи пациентам на местах.

По результатам выездов в министерстве здравоохранения Самарской области прошло итоговое совещание под председательством министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Врач-методист отдела анализа образовательных программ и научных исследований НМИЦ Лилия Никитина отметила высокий уровень работы региональной пульмонологической службы. Специалисты совместно наметили перспективы развития респираторной медицины в области: увеличения охвата вакцинацией от пневмококковой инфекции пациентов из групп риска, расширение использования неинвазивной вентиляции легких; возобновление работы школ для пациентов и областной пульмонологической комиссии; совершенствования работы ЕМИАС.

«Хочется отметить большую работу, которую проделали специалисты Самарской области по организации паллиативной помощи пациентам с хронической дыхательной недостаточностью — подчеркнула Лидия Юрьевна. — Наши пациенты с патологией респираторного тракта, безусловно, нуждаются в такой поддержке и вы, наряду с Санкт-Петербургом, являетесь лидерами в этом плане – 182 пациента получили возможность проведения кислородотерапии в домашних условиях. Важно, что в регионе используется телемедицина, в том числе в формате «врач-пациент». И мы предлагаем сотрудничество с нашими специалистами Сеченовского университета в этом аспекте».

Также эксперты уделили внимание вопросам участия в образовательных программах, наставничества для молодых специалистов, и кадрового обеспечения амбулаторного звена.

«Уважаемые коллеги, мы третий год живем в период пандемии COVID-19, вопросы организации медицинской помощи по профилю «пульмонология» всегда были и сейчас в центре нашего внимания, — отметил Армен Бенян. — Все предложения федеральных коллег будут учтены, в том числе мы займемся переоснащением, продолжим развивать информационные системы и телемедицину. Многие вопросы по оснащению оборудованием, особенно реанимационным, на многие годы вперед мы уже решили».

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