Специалисты минздрава СО поделились с коллегами из Воронежской области опытом организации льготного лекарственного обеспечения жителей региона

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Специалисты министерства здравоохранения Самарской области, Самарского областного медицинского информационно-аналитического центра и Государственного казенного учреждения «Самарафармация» поделились с коллегами из Воронежской области опытом информатизации процессов лекарственного обеспечения для льготных категорий граждан.



В министерстве здравоохранения региона прошли рабочие совещания по вопросам организации лекарственного обеспечения, работы медицинских учреждений. В обсуждении приняли участие заместители министра здравоохранения Асланбек Майрамукаев, Павел Золотарёв, руководители управлений ведомства, заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Надежда Лаврова и специалисты учреждений Воронежской области.



Руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Надежда Вейнер рассказала об организации льготного лекарственного обеспечения жителей Самарской области.

«В настоящее время уполномоченная организация «Самарафармация» реализует полный цикл лекарственного обеспечения для льготных категорий граждан, включая сбор заявок от медицинских организаций, проведение торгов, хранение и выдачу препаратов.

Все процессы льготного лекарственного обеспечения оцифрованы. Информационная программа повышает эффективность нашей совместной работы, помогает организовать все этапы в едином цифровом контуре», - отметила Надежда Валерьевна.



В рамках визита в подразделения госпредприятия «Самарафармация» делегация Воронежской области высоко оценила организацию работы государственного фармацевтического склада.

Кроме того, коллеги ознакомились с опытом внедрения принципов бережливого производства во взрослом и детском отделениях поликлиники № 3 Самары, преобразованных благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Фото: минздрав СО