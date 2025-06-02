Специалист больницы Ерошевского рассказала, как защитить глаза ребенка от воспалений и травм во время летних каникул

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Об этом рассказала заведующая детским консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского Ирина Занина:



"Летние каникулы — это время радости, активного отдыха и новых впечатлений для детей. В этот период важно помнить о здоровье глаз, поскольку именно летом риск воспалительных заболеваний и травм у детей увеличивается.

Летние забавы часто связаны с купанием в открытых водоемах. К сожалению, вода может содержать микроорганизмы, способные вызвать инфекции.



Чтобы минимизировать риск развития заболеваний, следуйте простым рекомендациям:



Купайтесь только в водоемах, которые прошли проверку Роспотребнадзора Самарской области.



Используйте защитные очки. Они помогут защитить глаза от попадания воды и возможных инфекций.



Следите за гигиеной. После купания обязательно промывайте глаза чистой пресной водой.



Объясните ребенку, что нельзя трогать лицо грязными руками.



Неосторожные действия во время активных игр на улице также могут привести к травмам глаз. Необходимо придерживаться следующих советов:



Обучайте ребенка безопасным играм. Расскажите о том, как правильно обращаться с мячами, игрушками и другими предметами, которые могут причинить вред.



Используйте защитные очки при активных играх. Если ребенок занимается спортом, защитные очки помогут предотвратить случайные травмы.



Создайте безопасную игровую среду. Убедитесь, что место для игр свободно от острых предметов и потенциально опасных объектов.



При необходимости обратитесь за медицинской помощью к специалистам. Кабинет неотложной помощи в Самарской областной клинической офтальмологической больнице имени Т.И. Ерошевского работает в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней".

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