Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 10 февраля в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции:



- 89 в г. Тольятти

- 85 в г.Самара

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 14 в Красноярском районе

- 12 в г. Сызрань

- 12 в г. Чапаевск

- 8 в г.Новокуйбышевск

- 7 в г. Отрадный

- 6 в г.о. Жигулевск

- 6 в г. Кинель

- 5 в Пестравском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Волжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе



261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

254 человека выздоровели.



​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43312 случаев коронавируса.



Скончались 863 человека (нарастающим итогом), в том числе

​женщина 83 лет;

мужчины 58, 79 лет, женщины 51, 65, 83, 84, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,03, по стране - 53,52.

Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,95.