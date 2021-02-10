Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 10 февраля в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции:
- 89 в г. Тольятти
- 85 в г.Самара
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 14 в Красноярском районе
- 12 в г. Сызрань
- 12 в г. Чапаевск
- 8 в г.Новокуйбышевск
- 7 в г. Отрадный
- 6 в г.о. Жигулевск
- 6 в г. Кинель
- 5 в Пестравском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
254 человека выздоровели.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43312 случаев коронавируса.
Скончались 863 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 83 лет;
мужчины 58, 79 лет, женщины 51, 65, 83, 84, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,03, по стране - 53,52.
Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,95.
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