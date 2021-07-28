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Службой санавиации СО за прошедшие две недели эвакуировано 7 человек, пострадавших в дорожных авариях

28 июля 2021 20:33
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Вертолёт позволяет эвакуировать сразу несколько человек, имеется все необходимое оборудование для оказания помощи.

С начала года специалистами   отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы  им. В Д. Середавина воздушным транспортом доставлено  в медицинские организации региона  11 пациентов в тяжелом состоянии с политравмами, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе 7 человек —  за прошедшие две недели.

20 июля в   Ставропольском районе  произошло ДТП – столкновение легкового автомобиля и грузовика. В аварии тяжелые травмы получили двое детей  четырёх и десяти лет и их мама. Пациентам на месте была  оказана экстренная помощь  бригадами скорой медицинской помощи Сызрани и медработниками Сызранской центральной городской больницы, в том числе одному пациенту выполнена  операция.   

Мультидисциплинарная  бригада  отделения экстренной и планово-консультативной помощи больницы им.В.Д. Середавина в составе 8  специалистов вылетела в Сызрань, что  сократило время для оказания специализированной помощи пострадавшим.

«По прибытию в Сызрань после осмотра  пациентов и риска транспортировки, дети,  один из которых на искусственной вентиляции легких,  и один взрослый пациент на вертолёте  эвакуированы в областную больницу, —  рассказал и. о. заведующего отделения экстренной и плановой помощи больницы им.В.Д.Середавина Юрий Бубнов. – Женщину транспортировали на воздушном транспорте через день,  должно было пройти время после операции. Сейчас  пациенты находятся в больнице имени В.Д. Середавина, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как стабильное».

Вертолёт позволяет эвакуировать сразу несколько человек, имеется все необходимое оборудование для оказания помощи.

С начала года специалисты областной службы санавиации доставили в больницы региона всего 84 пациента.

Воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Развитие системы здравоохранения, оказание своевременной и качественной медпомощи жителям –  часть стратегии лидерства главы региона.

В распоряжении медработников отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы  им. В Д. Середавина имеется и наземный  транспорт – реанимобили. На реанимобилях специалисты также доставляют пациентов из районов области   в специализированные стационары.   

 

Фото:   минздрав СО

Теги: вертолёт  санавиации эвакуация пострадавших

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