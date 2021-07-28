Службой санавиации СО за прошедшие две недели эвакуировано 7 человек, пострадавших в дорожных авариях

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С начала года специалистами отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина воздушным транспортом доставлено в медицинские организации региона 11 пациентов в тяжелом состоянии с политравмами, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе 7 человек — за прошедшие две недели.

20 июля в Ставропольском районе произошло ДТП – столкновение легкового автомобиля и грузовика. В аварии тяжелые травмы получили двое детей четырёх и десяти лет и их мама. Пациентам на месте была оказана экстренная помощь бригадами скорой медицинской помощи Сызрани и медработниками Сызранской центральной городской больницы, в том числе одному пациенту выполнена операция.

Мультидисциплинарная бригада отделения экстренной и планово-консультативной помощи больницы им.В.Д. Середавина в составе 8 специалистов вылетела в Сызрань, что сократило время для оказания специализированной помощи пострадавшим.

«По прибытию в Сызрань после осмотра пациентов и риска транспортировки, дети, один из которых на искусственной вентиляции легких, и один взрослый пациент на вертолёте эвакуированы в областную больницу, — рассказал и. о. заведующего отделения экстренной и плановой помощи больницы им.В.Д.Середавина Юрий Бубнов. – Женщину транспортировали на воздушном транспорте через день, должно было пройти время после операции. Сейчас пациенты находятся в больнице имени В.Д. Середавина, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как стабильное».

Вертолёт позволяет эвакуировать сразу несколько человек, имеется все необходимое оборудование для оказания помощи.

С начала года специалисты областной службы санавиации доставили в больницы региона всего 84 пациента.

Воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Развитие системы здравоохранения, оказание своевременной и качественной медпомощи жителям – часть стратегии лидерства главы региона.

В распоряжении медработников отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина имеется и наземный транспорт – реанимобили. На реанимобилях специалисты также доставляют пациентов из районов области в специализированные стационары.

Фото: минздрав СО