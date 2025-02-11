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Служба крови региона отмечена Благодарственным письмом Президента страны Владимира Путина

11 февраля 2025 15:34
104
Андрей Орлов поблагодарил коллектив Самарской областной клинической станции переливания крови за работу.

В 2024 году во всех регионах страны прошла Всероссийская акция «Поколение добра». Серия донорских мероприятий была призвана сплотить молодое поколение вокруг одной из важнейших социальных миссий, главная цель которой - привлечь к безвозмездному донорству крови и костного мозга молодых, социально активных и здоровых людей по всей стране.

По итогам акции Самарская областная клиническая станция переливания крови вошла в топ 10 региональных учреждений службы крови страны и была отмечена Благодарственным письмом Президента РФ Владимира Путина.

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области руководитель ведомства Андрей Орлов поблагодарил коллектив Самарской областной клинической станции переливания крови за работу, подчеркнув важность дальнейшего развития донорского движения в регионе, и призвал всех молодых людей присоединиться к этой благородной миссии.

"Благодаря усилиям нашей службы крови, мы обеспечиваем надежный запас необходимых компонентов для лечения пациентов, которые столкнулись с различными заболеваниями, травмами и хирургическими вмешательствами. Уверен, что Самарская областная клиническая станция переливания крови и впредь будет демонстрировать высокие результаты", - подчеркнул министр.

В 2024 году донорами стали около 29 тысяч жителей Самарской области, из них более 6500 сдали кровь впервые. Заготовлено около 50 000 литров крови и ее компонентов.

 

Фото:   минздрав СО

Донорская активность позволила обеспечить заявки медицинских учреждений качественными и безопасными компонентами донорской крови в полном объеме.

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