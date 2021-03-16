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Сегодня вакцинацию ГамКовидВак прошли сотрудники Самарского театра кукол

16 марта 2021 18:55
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Иммунизацию от этой болезни прошли более 140 тысяч жителей области, из них более 84 тысяч человек получили оба компонента вакцины.

В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Иммунизацию от этой болезни прошли более 140 тысяч жителей области, из них более 84 тысяч человек получили оба компонента вакцины и таким образом завершили вакцинацию.

Сегодня в прививочном пункте Самарской городской поликлиники № 3 вакцинацию первым компонентом препарата ГамКовидВак прошли сотрудники Самарского театра кукол. 

Как поделилась директор театра Ольга Дикушина, от прививки ожидала чуть более болезненных ощущений, однако, по ее словам, процедура оказалась простой.  «На самом деле укус комара - и то, наверное, ощущаешь более болезненно, чем прививку. На заполнение анкеты и вакцинирование ушло порядка 15 минут – недолго. Почему решила сделать прививку? Мы с мужем обсуждали эту тему и приняли решение. Это некая ответственность и перед семьей, и перед внуком – а он сегодня вакцинируется в 13-й поликлинике. И я бы еще сказала, что кроме того, что это забота о себе и своем здоровье, это некая социальная ответственность. Например, у нас на работе уже привиты и режиссер, и актеры, и многие сотрудники, мне нужно было обязательно привиться, чтобы не представлять угрозу для своих сотрудников и для зрителей в том числе», - пояснила она.

Вакцинация проводится отечественной вакциной ГамКовидВак, интервал между введением первого и второго ее компонента – 21 день. Перед процедурой проводится обязательный осмотр врачом, заполнение необходимых документов и при отсутствии противопоказаний – введение препарата. После этого 30 минут нужно побыть под наблюдением врача. 

Записаться на прививку можно в поликлинике, либо позвонив на горячую линию 122, либо онлайн на сайте Госуслуг. Если в прививочном пункте вакцина временно закончилась, то вас запишут в лист ожидания (на Госуслугах также есть специальный раздел) и пригласят сразу же, как вакцину доставят в поликлинику. 

В Самарской городской поликлинике №3 прививочная кампания началась с середины декабря прошлого года. За этот период в целом привились уже более 5000 человек, примерно 2/3 из них завершили вакцинацию. «В нашем отделении привилось более 2000 человек. В целом вакцина переносится хорошо, никаких серьезных побочных действий у нас зарегистрировано не было за все время вакцинации», - сообщила заведующая терапевтическим отделением поликлиники Светлана Сельченкова.

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Комментарии

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Иммунизацию от этой болезни прошли более 140 тысяч жителей области, из них более 84 тысяч человек получили оба компонента вакцины.
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