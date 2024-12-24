СамГМУ Минздрава России и НИТУ МИСИС разработали модуль для 3D-биопечати биоимплантатов

178

Ученые Центра компетенций НТИ на базе Самарского государственного медицинского университета вместе с учеными НИТУ МИСИС разработали модульную насадку на роборуку, которая позволит печатать хрящи и мягкие ткани, в том числе во время операции прямо на пациенте.

В ноябре прошлого года парк биопринтеров СамГМУ пополнился роборукой немецкого производителя KUKA, которая предназначена для решения задач в области биофабрикации и 3D-биопечати, включая создание биопринтированных биоаналогов кожи и гиалинового суставного хряща. На сегодняшний день подобные роботы в стране не производятся.

“Мы планировали адаптировать роборуку под создание биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов с помощью биопечати тканей прямо на пациенте при лечении обширных ожогов, язв и других повреждений. Теперь благодаря разработанной насадке это станет возможным”, – рассказала руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор НИИ «БиоТех» СамГМУ Лариса Волова.

Через разработанную насадку будут подаваться гидрогели и биочернила, которые наиболее адаптированы по своему составу к тканям пациента. Для этих целей в НИИ «БиоТех» СамГМУ разработан собственный гидрогель из биомплантатов, полученных по оригинальной технологии «Лиопласт».

“Робот может использоваться как высокотехнологичное устройство для биопечати сложных персонализированных имплантатов, полностью соответствующих геометрии заданной 3D-модели. Это возможно как в лабораторных условиях, так и непосредственно на пациенте. Во время операции движения роборуки синхронизируются с подачей биоматериала, учитывая движение тела, например, при дыхании. Такой подход открывает новые горизонты в лечении сложных и обширных ожогов, язв и других повреждений тканей”, – отметил заведующий лабораторией биопринтинга НИИ «БиоТех» СамГМУ Николай Рябов.

Работы по созданию модуля велись в лаборатории биопринтинга НИИ «БиоТех» СамГМУ и Центре НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ совместно с учеными НИТУ МИСИС и ЧУ “3Д Биопринтинг Солюшенс “ в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).