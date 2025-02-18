СамГМУ и «Росатом» планируют совместно развивать биотехнологии для медицины

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) посетила делегация научного блока госкорпорации «Росатом». Ее возглавил первый заместитель директора частного учреждения «Наука и инновации» («Росатом»), научный руководитель направления «Материалы и технологии» госкорпорации «Росатом» Алексей Дуб. Гости ознакомились с новейшими разработками университета, посетив с экскурсией Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине», НИИ БиоТех, Институт инновационного развития, Инжиниринговый центр, Клиники СамГМУ и Центр серийного производства, и обсудили направления совместного сотрудничества.

В НИИ Биотехнологий гостям представили достижения в области тканевой инженерии, клеточных технологий и регенеративной медицины. В Центре серийного производства показали работу производственных цехов, в том числе, производство «умных эндопротезов». Также Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ презентовал одну из последних разработок — «умную одежду» MioBody. В Клиниках СамГМУ в числе прочих отделений посетителям представили «цифровую операционную» — первую «умную» операционную в стране, в которую интегрированы разработанные в вузе российская система хирургической навигации AUTOPLAN, а также система предоперационного планирования и интраоперационной визуализации.

Представители «Росатома» высоко оценили инновационный потенциал университета, о чем рассказали на встрече с ректором СамГМУ. Гости поделились своими позитивными впечатлениями от посещения разных площадок вуза и обозначили свой интерес к сотрудничеству.

Фото СамГМУ

«Мы активно занимаемся развитием ядерной и высокотехнологичной медицины. Управляющая компания научного дивизиона “Росатом Наука” выступает отраслевым интегратором по этому направлению. Много проектов по созданию медицинского оборудования реализуются в рамках Единого отраслевого тематического плана, оператором которого выступает частное учреждение “Наука и инновации”. Одной из своих задач мы видим усиление взаимодействия с партнерами в этой области и очень рады, что, с одной стороны, встретили в СамГМУ высокую науку, с другой – оказание пациентам реальной помощи, — подчеркнул Алексей Дуб. — Здесь нацелены не на фундаментальную науку, а на продукты и технологии, которые бы максимально быстро внедрялись в клиническую практику. Это созвучно тому, что входит в наши интересы».

Алексей Дуб добавил, что видит продолжение сотрудничества в развитии трех тем. Во-первых, это цифровизация, направленная на оказание помощи. По его мнению, высокотехнологичная медицина без цифровизации не имеет перспектив. Во-вторых — развитие направления биоимплантов. В-третьих — биотехнологии в целом.

«Уверен, что будущее медицины будет связано именно с этими тремя направлениями, и в лице СамГМУ мы видим полноценного партнера по их совместному развитию», — заключил Алексей Дуб.

Ректор СамГМУ поблагодарил гостей за визит и отметил, что университет всесторонне открыт к сотрудничеству.

«”Росатом”, помимо своей основной направленности, силен в развитии инноваций в медицине. Тема биопринтинга тоже входит в портфель проектов госкорпорации. “Росатом” движется в сторону создания продукта и внедрения его в клиническую практику. И наш университет в этом плане — та площадка, которая может быть максимально полезна, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Одно из новых направлений СамГМУ в науке и инновациях — это 3D-биопринтинг. Университет имеет развитую инфраструктуру по биопечати на базе Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине», мы входим в консорциум с крупными игроками, работающими в этой области. У нас есть научно-техническая база, ученые, которые занимаются этим вопросом, собственные клиники, где можем апробировать, проводить испытания новых изделий в области биопринтинга. Составив подробную дорожную карту, мы совместно определим конкретные направления взаимно интересного сотрудничества. С таким партнером как “Росатом”, уверен наше движение будет более быстрым, ведущим к получению конкретных результатов».