Самарский врач-терапевт рассказала о важности прохождения диспансеризации для лиц старше 60 лет

170

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г. о. Самара, главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева:



"С возрастом растет риск развития хронических неинфекционных заболеваний. Чтобы не допустить развития болезней, нужно своевременно и регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.



Основная задача диспансеризации — выявить заболевания на ранней стадии и вовремя приступить к лечению. Например, рак молочной железы на ранней стадии излечим в 90% случаев, а сахарный диабет можно контролировать без осложнений, если начать терапию вовремя. При позднем выявлении заболевания лечение становится сложнее и может быть менее эффективно.



Поэтому важно:



Проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ежегодно сдавать основные анализы и проходить необходимые обследования.

Раз в 3 года более углубленные обследования (маммография, колоноскопия и другие).

Вести дневник здоровья: записывайте результаты анализов и рекомендации врача.



Диспансеризация после 60 лет — это не просто формальность, а шанс сохранить активность и качество жизни. Не ждите симптомов — болезни могут «молчать». Не откладывайте визиты к врачу, даже если чувствуете себя хорошо".

Фото: pxhere.com