Я нашел ошибку
Главные новости:
От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания счетчиков тепла
Это более 154 000 доз вакцины "Совигрипп" для иммунизации подростков в возрасте 10-17 лет.
В Самарскую область поставлена партия вакцины от гриппа для подростков 
Льгота коснется нескольких категорий предпринимателей.
В Самарской области до 2025 года продлили действие льготных ставок по «упрощенке»
С 19 сентября по 15 октября пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».
Самарские школьники смогут проверить свои знания правил дорожного движения
Как часто после 40 лет надо приходить на профилактический осмотр к врачу-офтальмологу?
Самарский врач-офтальмолог: всем людям 40 лет и старше необходимо внимательно относиться к состоянию своих глаз
Услугой «Мое имя сети» от билайна, которая позволяет абоненту сменить имя оператора на своем смартфоне, воспользовались уже свыше 110 тысяч пользователей.
Мужчины оказались переменчивее женщин: билайн выяснил, кто чаще меняет имя сети на смартфоне
Представители администрации Новокуйбышевска объяснили, что благоустройство парка «Дубки» ещё не завершено.
Народный контроль в Новокуйбышевске: жители оценили благоустройство парка «Дубки», власти обещали все учесть и исправить
Пора сделать решительный шаг и подать заявку на региональный конкурс компаний «Достояние губернии» – срок приема продлен до 27 сентября.
Продлен прием заявок на участие в конкурсе самарских компаний «Достояние Губернии»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.65
0.02
EUR 103.09
0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-офтальмолог: всем людям 40 лет и старше необходимо внимательно относиться к состоянию своих глаз

19 сентября 2023 14:55
90
Как часто после 40 лет надо приходить на профилактический осмотр к врачу-офтальмологу?

Здоровый образ жизни и регулярные профосмотры: врач-офтальмолог - о сохранении здоровья глаз
Как часто после 40 лет надо приходить на профилактический осмотр к врачу-офтальмологу?

Какие симптомы должны насторожить?

Как сохранить здоровье глаз в пожилом возрасте?

Об этом рассказывает заведующий офтальмологическим микрохирургическим отделением №4 Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского , врач-офтальмолог высшей категории Илья Казаков.
"Распространенные заболевания сетчатки - диабетическая ретинопатия и возрастная макулярная дегенерация желтого пятна - часто не имеют настораживающих признаков в начале заболевания.

Осмотр глаз с широким зрачком – единственный способ обнаружить недуг на ранних стадиях.

 Всем людям в возрасте 40 лет и старше необходимо внимательно относиться к состоянию своих глаз. И проходить хотя бы один раз в год полный офтальмологический осмотр, даже если ничего не беспокоит.

Многие заболевания глаз не влияют на зрение, пока они не достигнут поздней стадии, даже у пациентов с изначально хорошим зрением. К тому времени может быть уже слишком поздно. Но если обнаружить проблему на ранней стадии, можно предотвратить потерю зрения.

Чтобы оценить состояние здоровья глаз, иногда необходимо попробовать смотреть каждым глазом по отдельности. И следует незамедлительно обратиться к врачу, если у вас есть следующие признаки:

большое количество плавающих помутнений
яркие вспышки
затуманенное или искаженное зрение - прямые линии выглядят волнистыми
выпадение полей зрения
внезапная потеря зрения.

Кроме регулярного посещения офтальмолога, крайне важно стараться соблюдать здоровый образ жизни:
откажитесь от курения
носите солнцезащитные очки в яркую солнечную погоду
правильно питайтесь - употребляйте достаточное количество витаминов и микроэлементов
 по возможности избегайте стрессовых ситуаций
совершайте прогулки на свежем воздухе
 соблюдайте умеренные физические нагрузки.

Своевременный контроль зрения и ведение здорового образа жизни достоверно снижают риск развития глазных заболеваний.

Важно помнить, обратиться к врачу нужно при любых жалобах на зрение».

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Это более 154 000 доз вакцины
19 сентября 2023  15:44
В Самарскую область поставлена партия вакцины от гриппа для подростков 
83
Как часто после 40 лет надо приходить на профилактический осмотр к врачу-офтальмологу?
19 сентября 2023  14:55
Самарский врач-офтальмолог: всем людям 40 лет и старше необходимо внимательно относиться к состоянию своих глаз
90
Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья
19 сентября 2023  14:02
Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья
153
Росздравнадзор: производитель прекратил ввоз препарата от инфаркта «Микардис» в Россию
19 сентября 2023  12:51
Росздравнадзор: производитель прекратил ввоз препарата от инфаркта «Микардис» в Россию
161
Консультацию врача-гериатра могут получить пациенты в возрасте 65 лет и старше по направлению врача-терапевта или узкого специалиста.
18 сентября 2023  18:18
Армен Бенян: для оказания медпомощи старшему поколению в регионе создана гериатрическая служба
419
Регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью.
17 сентября 2023  17:38
Минздрав России: эпидобстановка по заболеваемости ОРВИ сегодня стабильная
533
Армен Бенян:
17 сентября 2023  14:27
17 сентября — Всемирный день безопасности пациентов.
614
16 сентября 2023  16:24
Главный трансфузиолог региона: "Более 2100 жителей Самарской области вступили в регистр потенциальных доноров костного мозга"
1092
15 сентября в России отмечается Международный день трансфузиолога.
15 сентября 2023  14:59
Минздрав России: регулярные доноры крови отмечают, что чувствуют себя лучше после донации
720
Вред алкоголя обусловлен его отравляющим влиянием на все жизненно важные органы подростка.
15 сентября 2023  14:23
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм подростка
695
Весь список
В центре внимания
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
158
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
19 сентября 2023  12:27
Ночью 20 и 21 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
161
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
19 сентября 2023  11:30
В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022
170
в Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
19 сентября 2023  10:58
В Самаре началось подключение социальных объектов к теплу
189
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
460
Весь список