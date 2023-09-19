Самарский врач-офтальмолог: всем людям 40 лет и старше необходимо внимательно относиться к состоянию своих глаз

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Здоровый образ жизни и регулярные профосмотры: врач-офтальмолог - о сохранении здоровья глаз

Как часто после 40 лет надо приходить на профилактический осмотр к врачу-офтальмологу?



Какие симптомы должны насторожить?



Как сохранить здоровье глаз в пожилом возрасте?



Об этом рассказывает заведующий офтальмологическим микрохирургическим отделением №4 Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского , врач-офтальмолог высшей категории Илья Казаков.

"Распространенные заболевания сетчатки - диабетическая ретинопатия и возрастная макулярная дегенерация желтого пятна - часто не имеют настораживающих признаков в начале заболевания.



Осмотр глаз с широким зрачком – единственный способ обнаружить недуг на ранних стадиях.



Всем людям в возрасте 40 лет и старше необходимо внимательно относиться к состоянию своих глаз. И проходить хотя бы один раз в год полный офтальмологический осмотр, даже если ничего не беспокоит.



Многие заболевания глаз не влияют на зрение, пока они не достигнут поздней стадии, даже у пациентов с изначально хорошим зрением. К тому времени может быть уже слишком поздно. Но если обнаружить проблему на ранней стадии, можно предотвратить потерю зрения.

Чтобы оценить состояние здоровья глаз, иногда необходимо попробовать смотреть каждым глазом по отдельности. И следует незамедлительно обратиться к врачу, если у вас есть следующие признаки:

большое количество плавающих помутнений

яркие вспышки

затуманенное или искаженное зрение - прямые линии выглядят волнистыми

выпадение полей зрения

внезапная потеря зрения.

Кроме регулярного посещения офтальмолога, крайне важно стараться соблюдать здоровый образ жизни:

откажитесь от курения

носите солнцезащитные очки в яркую солнечную погоду

правильно питайтесь - употребляйте достаточное количество витаминов и микроэлементов

по возможности избегайте стрессовых ситуаций

совершайте прогулки на свежем воздухе

соблюдайте умеренные физические нагрузки.



Своевременный контроль зрения и ведение здорового образа жизни достоверно снижают риск развития глазных заболеваний.

Важно помнить, обратиться к врачу нужно при любых жалобах на зрение».

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