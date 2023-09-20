Самарский врача-гериатр рассказала об основных причинах падения в пожилом возрасте

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Заведующая гериатрическим отделением Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева, врач-гериатр Светлана Брылякова:



"Падения в пожилом и старческом возрасте являются одним из главных гериатрических синдромов. Они часто происходят из-за нерационально обустроенного быта и домашней обстановки.



В результате падения пожилые люди могут получить серьезные травмы, включая переломы:

шейки бедра

кистей рук

костей таза

позвонков



Основные причины падения в пожилом возрасте:

Мышечная слабость

Нарушение походки и равновесия

Болевой синдром, боли в суставах и мышцах

Остеопороз

Необоснованный длительный ежедневный прием 5 и более препаратов в сутки

Снижение остроты зрения, слуха

Нарушение памяти, снижение умственных способностей, деменция

Пониженный фон настроения, потеря интереса к жизни и общению

Небезопасный быт.



Например, пожилому человеку необходимо разъяснить, что не следует стремиться самому доставать предметы с верхних полок и антресолей - не надо вставать на стулья и приставную лестницу".



Домашняя обстановка должна быть удобной и безопасной для пожилого человека.

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