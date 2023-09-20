Самарский врача-гериатр рассказала об основных причинах падения в пожилом возрасте

Заведующая гериатрическим отделением Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева, врач-гериатр Светлана Брылякова:
"Падения в пожилом и старческом возрасте являются одним из главных гериатрических синдромов. Они часто происходят из-за нерационально обустроенного быта и домашней обстановки.
В результате падения пожилые люди могут получить серьезные травмы, включая переломы:
шейки бедра
кистей рук
костей таза
позвонков
Основные причины падения в пожилом возрасте:
Мышечная слабость
Нарушение походки и равновесия
Болевой синдром, боли в суставах и мышцах
Остеопороз
Необоснованный длительный ежедневный прием 5 и более препаратов в сутки
Снижение остроты зрения, слуха
Нарушение памяти, снижение умственных способностей, деменция
Пониженный фон настроения, потеря интереса к жизни и общению
Небезопасный быт.
Например, пожилому человеку необходимо разъяснить, что не следует стремиться самому доставать предметы с верхних полок и антресолей - не надо вставать на стулья и приставную лестницу".
Домашняя обстановка должна быть удобной и безопасной для пожилого человека.
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