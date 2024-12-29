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Самарский врач - травматолог рассказал об оказании первой помощи при экстренных ситуациях

29 декабря 2024 16:21
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Первая помощь при ушибах и порезах.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы им. Семашко, врач - травматолог - ортопед Андрей Маменков:

 «Травмы являются одной из частых причин обращений к травматологам, в том числе в период новогодних праздников. Около 25% обращений - повреждения, полученные в бытовых условиях. Еще 50-60% - травмы на улице: при падении, особенно в период гололеда, при активном отдыхе на катках, лыжных спусках и других развлечениях.

При незначительных повреждениях – ушибах и неглубоких порезах, первую помощь пострадавшему можно оказать в домашних условиях или на месте происшествия. Простые знания и навыки помогут не только купировать ситуацию, но и в некоторых случаях спасти чью-то жизнь.

Ушибы и порезы - механические травмы. Они бывают открытые и закрытые — без разрывов кожи. Первая помощь при порезах должна быть направлена на скорейшую остановку крови.

Кровотечения при мелких ранах можно остановить при помощи тугой повязки. Для этого края раны нужно обработать йодом, на рану наложить несколько слоев стерильного бинта и туго забинтовать. Если удастся немного приподнять травмированное место – эффект будет лучше.

Если травмированы средние или крупные кровеносные сосуды, необходимо наложить жгут. При его отсутствии можно воспользоваться ремнем, галстуком, либо иными подручными средствами.

При наложении жгута нужно строго соблюдать несколько правил:
при артериальном кровотечении жгут накладывайте на конечность строго выше места раны

-  чтобы не повредить кожные покровы под жгут подложите любую мягкую ткань или салфетку, каждые 30 минут жгут необходимо немного ослаблять, а затем снова затягивать

- время наложения жгута нужно зафиксировать, не допускается держать жгут более 2 часов, так как можно вызвать омертвение ткани.

Остановить кровотечение из носа можно введением в носовую полость марлевого или ватного тампона, смоченного перекисью водорода.

Как оказывать первую помощь при ушибах?

Обеспечьте покой травмированной части тела.

 Для уменьшения отека и болевых ощущений к травмированному участку приложите холод.

 Если на поверхности кожи появились ссадины или рана, место ушиба обработайте антисептическим раствором.

Обратите внимание, что ушибы нельзя греть, растирать, массировать или мазать разогревающими мазями. Это только ухудшит ситуацию и будет способствовать распространению гематомы. Если боль не утихает спустя несколько часов и не удается остановить кровотечение — обязательно обратитесь к врачу!

В праздничные дни ситуация усугубляется употреблением спиртных напитков. Исключите алкоголь, в том числе и во время пребывания на улице. Он на время не только даст Вам храбрость, что приведет к получению более серьезной травмы, но может и "задержать" в своевременном обращении за медицинской помощью.

Проведите это замечательное время новогодних каникул с пользой, наберитесь зимнего здоровья!
Берегите себя! С наступающим Новым годом!"

Напоминаем график работы травмпунктов. (https://clck.ru/3FWCx4)

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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