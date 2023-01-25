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"Для раннего  выявления  онкологических  заболеваний в поликлиниках организовано проведение скрининговых исследований".
Самарский врач: своевременно выявленное онкологическое заболевание излечимо в 90% случаев
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Самарский врач: своевременно выявленное онкологическое заболевание излечимо в 90% случаев

25 января 2023 21:38
173
"Для раннего  выявления  онкологических  заболеваний в поликлиниках организовано проведение скрининговых исследований".

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по организации первичной медико-санитарной помощи по г.о. Самара,  заместитель главного врача Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Ирина Назаркина:

«Для раннего  выявления  онкологических  заболеваний в поликлиниках организовано проведение скрининговых исследований. Некоторые из них входят в программы диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров, иные проводятся в самостоятельном режиме.

Внедрение принципов бережливого производства позволило сократить сроки выполнения данных мероприятий в отдельных случаях до 1 дня.

В настоящее время онкологические заболевания очень «помолодели»,  поэтому скрининговые программы предусмотрены с восемнадцатилетнего возраста.

В рамках национального проекта создаются центры амбулаторной онкологической помощи,   медицинские  учреждения первичного звена  дооснащаются оборудованием  — новыми флюорографами, маммографами, эндоскопическим оборудованием. Современное диагностическое оборудование  необходимо для того, чтобы максимально рано диагностировать  заболевание и начать лечение.

Так, в 2021 году в нашей поликлинике   мы выявили 380 человек с онкологическими заболеваниями, в 2022 году — практически 500. И это в том числе благодаря обновлению  парка оборудования.

Выявление злокачественных новообразований на 1-2 стадиях расширяет возможности специализированного лечения в онкологических диспансерах,  а значит помогает  сохранить  жизнь пациента.

Призываю всех в ближайшее время запланировать визит в свою поликлинику с профилактической  целью. Записаться на диспансеризацию можно удаленно, по телефону поликлиники или на портале Госуслуг.

И помните, своевременно выявленное онкологическое заболевание излечимо в 90% случаев!»

 

Фото:  pxhere

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