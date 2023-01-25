Самарский врач: своевременно выявленное онкологическое заболевание излечимо в 90% случаев

173

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по организации первичной медико-санитарной помощи по г.о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Ирина Назаркина:

«Для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках организовано проведение скрининговых исследований. Некоторые из них входят в программы диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров, иные проводятся в самостоятельном режиме.

Внедрение принципов бережливого производства позволило сократить сроки выполнения данных мероприятий в отдельных случаях до 1 дня.

В настоящее время онкологические заболевания очень «помолодели», поэтому скрининговые программы предусмотрены с восемнадцатилетнего возраста.

В рамках национального проекта создаются центры амбулаторной онкологической помощи, медицинские учреждения первичного звена дооснащаются оборудованием — новыми флюорографами, маммографами, эндоскопическим оборудованием. Современное диагностическое оборудование необходимо для того, чтобы максимально рано диагностировать заболевание и начать лечение.

Так, в 2021 году в нашей поликлинике мы выявили 380 человек с онкологическими заболеваниями, в 2022 году — практически 500. И это в том числе благодаря обновлению парка оборудования.

Выявление злокачественных новообразований на 1-2 стадиях расширяет возможности специализированного лечения в онкологических диспансерах, а значит помогает сохранить жизнь пациента.

Призываю всех в ближайшее время запланировать визит в свою поликлинику с профилактической целью. Записаться на диспансеризацию можно удаленно, по телефону поликлиники или на портале Госуслуг.

И помните, своевременно выявленное онкологическое заболевание излечимо в 90% случаев!»

Фото: pxhere