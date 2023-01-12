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Самарский врач: регулярная физическая активность снижает риск развития рака

12 января 2023 14:49
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Взрослые должны заниматься физической активностью средней интенсивности суммарно не менее 150 минут в неделю.

Регулярная физическая активность и поддержание нормального веса тела наряду с рациональным питанием значительно снижают риск развития злокачественных новообразований, в том числе и колоректального рака.

«Установлено, что среди мужчин и женщин, регулярно занимающихся спортом и физической культурой, заболеваемость разными видами онкологии значительно ниже, чем среди тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, дозированные физические нагрузки и тренировки снижают риск смертности от колоректального рака, рака молочной железы и простаты на 38%, а от остальных видов рака – на 34%», — рассказал заведующий онкологическим отделением (абдоминальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Сергей Фролов.

Физическая активность способствует:

- снижению риска развития злокачественных новообразований

- улучшению качества жизни и психического здоровья

- контролю веса

- улучшению состояния сердечно-сосудистой системы

- предотвращению атрофии мышц, укреплению мышечного тонуса и повышению выносливости

- более быстрому восстановлению после проведенного лечения

- уменьшению побочных эффектов лечения, таких как остеопороз и увеличение веса

- снижению риска рецидива рака.

«Недостаточная физическая активность, усугубляющая ожирение, может стать фактором развития болезней обмена веществ — например, сахарного диабета. В ряде исследований показана связь между сахарным диабетом и риском развития рака яичников, колоректального рака, рака печени, почек. У пациентов с сахарным диабетом заболеваемость раком в целом на 15–30% выше, чем у людей без выраженных обменных нарушений», — отметил Сергей Александрович.

Взрослые должны заниматься физической активностью средней интенсивности суммарно не менее 150 минут в неделю, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

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