Самарский врач рассказала, почему лишний вес опасен в период беременности   

Врач акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Наталья Назаренко:
"Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.
Какие потенциальные риски выделяют?
Проблемы с сердечно-сосудистой системой.
У женщин с лишним весом могут возникнуть проблемы с сердцем, особенно если у них уже есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Высокое давление (гипертония).
Лишний вес может привести к гипертензии и предэклампсии, что представляет опасность для матери и плода.
Диабет в период беременности. Избыточный вес увеличивает вероятность развития гестационного диабета, который может повлиять на здоровье как матери, так и ребенка.
Осложнения при родах.
Избыточный вес может увеличить риск кесарева сечения, а также других осложнений во время родов.
Задержка в развитии плода.
Лишний вес может повлиять на нормальное развитие плода и увеличить риск различных нарушений.
Восстановление после родов.
Избыточный вес может затруднить восстановление после родов и увеличить риск депрессии.
Как минимизировать риски и сохранить здоровье?
Поддержание здорового веса.
Если вы планируете беременность или уже беременны, старайтесь поддерживать здоровый индекс массы тела (ИМТ). Обсудите с врачом целевые показатели веса.
Здоровое питание.
Это сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками. Ограничьте потребление сахара и насыщенных жиров.
Физическая активность.
Умеренные физические нагрузки могут быть полезны, но обязательно проконсультируйтесь с врачом о допустимых упражнениях во время беременности.
Регулярные медицинские осмотры.
Посещайте врача для регулярно, чтобы контролировать свое здоровье и здоровье плода.
Управление стрессом.
Стресс может негативно влиять на здоровье. Практикуйте методы релаксации, такие как йога или медитация.
Не забывайте, каждая беременность индивидуальна, и любые изменения в образе жизни должны обсуждаться с врачом".
