Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
Самарский врач рассказала, почему лишний вес опасен в период беременности   

11 августа 2025 15:45
167
Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.

Врач акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Наталья Назаренко:

"Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.

Какие потенциальные риски выделяют?

Проблемы с сердечно-сосудистой системой.
У женщин с лишним весом могут возникнуть проблемы с сердцем, особенно если у них уже есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Высокое давление (гипертония).
Лишний вес может привести к гипертензии и предэклампсии, что представляет опасность для матери и плода.
Диабет в период беременности. Избыточный вес увеличивает вероятность развития гестационного диабета, который может повлиять на здоровье как матери, так и ребенка.
Осложнения при родах.
Избыточный вес может увеличить риск кесарева сечения, а также других осложнений во время родов.
Задержка в развитии плода.
Лишний вес может повлиять на нормальное развитие плода и увеличить риск различных нарушений.
Восстановление после родов.
Избыточный вес может затруднить восстановление после родов и увеличить риск депрессии.

Как минимизировать риски и сохранить здоровье?

Поддержание здорового веса.
Если вы планируете беременность или уже беременны, старайтесь поддерживать здоровый индекс массы тела (ИМТ). Обсудите с врачом целевые показатели веса.
Здоровое питание.
Это сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками. Ограничьте потребление сахара и насыщенных жиров.
 Физическая активность.
Умеренные физические нагрузки могут быть полезны, но обязательно проконсультируйтесь с врачом о допустимых упражнениях во время беременности.
 Регулярные медицинские осмотры.
Посещайте врача для регулярно, чтобы контролировать свое здоровье и здоровье плода.
Управление стрессом.
Стресс может негативно влиять на здоровье. Практикуйте методы релаксации, такие как йога или медитация.

Не забывайте, каждая беременность индивидуальна, и любые изменения в образе жизни должны обсуждаться с врачом".

 

Фото:  pxhere.com

