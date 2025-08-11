Самарский врач рассказала, почему лишний вес опасен в период беременности   

167

Врач акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Наталья Назаренко:



"Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.



Какие потенциальные риски выделяют?



Проблемы с сердечно-сосудистой системой.

У женщин с лишним весом могут возникнуть проблемы с сердцем, особенно если у них уже есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Высокое давление (гипертония).

Лишний вес может привести к гипертензии и предэклампсии, что представляет опасность для матери и плода.

Диабет в период беременности. Избыточный вес увеличивает вероятность развития гестационного диабета, который может повлиять на здоровье как матери, так и ребенка.

Осложнения при родах.

Избыточный вес может увеличить риск кесарева сечения, а также других осложнений во время родов.

Задержка в развитии плода.

Лишний вес может повлиять на нормальное развитие плода и увеличить риск различных нарушений.

Восстановление после родов.

Избыточный вес может затруднить восстановление после родов и увеличить риск депрессии.



Как минимизировать риски и сохранить здоровье?



Поддержание здорового веса.

Если вы планируете беременность или уже беременны, старайтесь поддерживать здоровый индекс массы тела (ИМТ). Обсудите с врачом целевые показатели веса.

Здоровое питание.

Это сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками. Ограничьте потребление сахара и насыщенных жиров.

Физическая активность.

Умеренные физические нагрузки могут быть полезны, но обязательно проконсультируйтесь с врачом о допустимых упражнениях во время беременности.

Регулярные медицинские осмотры.

Посещайте врача для регулярно, чтобы контролировать свое здоровье и здоровье плода.

Управление стрессом.

Стресс может негативно влиять на здоровье. Практикуйте методы релаксации, такие как йога или медитация.



Не забывайте, каждая беременность индивидуальна, и любые изменения в образе жизни должны обсуждаться с врачом".

