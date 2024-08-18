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Самарский врач рассказала о пользе спорта и роли семьи в формировании здоровых привычек

18 августа 2024 11:51
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Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на здоровье организма в целом.

Врач детский хирург Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Ирина Кулешова с детства занималась одиночным, а потом синхронным фигурным катанием. У нее разряд мастера спорта Российской Федерации.

Сегодня ее главная миссия - помощь маленьким пациентам, которым требуются оперативные вмешательства для сохранения здоровья и жизни.

Но специалист продолжает уделять время и спорту, понимая, что физическая активность необходима всем - и взрослым, и детям для развития и профилактики заболеваний. Примеру мамы последовали и ее дети, сын и дочка также выбрали синхронное катание на коньках.

«Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на здоровье организма в целом, - отмечает врач. - Постоянные спортивные занятия способствуют укреплению мышечного каркаса, благоприятно влияют на осанку, кислород намного легче поступает ко всем мышцам, за счет этого улучшается метаболизм в клетках и липидный обмен. Занятия спортом улучшают координацию движений, формируют новые двигательные навыки, развивают ловкость, гибкость и быстроту реакции».

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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