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Самарский врач рассказала, как избыточный вес и ожирение влияют на состояние сердечно-сосудистой системы

6 августа 2024 14:45
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Ожирение связано с повышением артериального давления, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения, заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Елена Куракина:

«Как избыточный вес и ожирение влияют на состояние сердечно-сосудистой системы?
Повышение артериального давления. Ожирение связано с повышением артериального давления, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Гипертония - один из основных факторов риска для развития инсульта и инфаркта миокарда.
Дислипидемия. Избыточный вес часто приводит к нарушениям липидного обмена, включая повышение уровня холестерина ЛПНП (плохого холестерина) и триглицеридов, а также снижение уровня холестерина ЛПВП (хорошего холестерина). Эти изменения способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.
Инсулинорезистентность и диабет. Ожирение увеличивает риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа, которые сами по себе являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Диабет может ускорять процесс атеросклероза и увеличивать вероятность сердечно-сосудистых осложнений.
 Воспаление. Избыточная жировая ткань, особенно висцеральная, способствует хроническому воспалению в организме, что также связано с развитием атеросклероза и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Снижение физической активности. Лишний вес может ограничивать физическую активность, что создает порочный круг: меньше активности — больше веса — больше рисков для здоровья.
Оксидативный стресс. Ожирение связано с повышением уровня свободных радикалов и окислительного стресса, что может повреждать сосуды и способствовать развитию атеросклероза.
 Метаболический синдром. Ожирение - ключевой компонент метаболического синдрома, который включает в себя комбинацию факторов риска (гипертония, дислипидемия, инсулинорезистентность) и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как предотвратить проблемы со здоровьем сердца и сосудов?
- Изменить образ жизни. Снижение веса через сбалансированное питание и регулярную физическую активность является основным методом профилактики и лечения ожирения. Даже небольшое снижение веса на 5-10% может значительно улучшить здоровье.
- Контролировать вес и вести здоровый образ жизни.
- Обратиться к врачу за профессиональной помощью при ожирении.
- Регулярно проходить профилактические обследования. Пациенты с лишним весом должны проходить регулярные медицинские обследования для мониторинга сердечно-сосудистого здоровья и раннего выявления возможных проблем.

Правильный контроль веса в целом поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить общее состояние здоровья".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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