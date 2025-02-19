Самарский врач-психиатр-нарколог: мужской алкоголизм: как преодолеть зависимость

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Рассказывает врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов:



«Мужской алкоголизм — это не просто вредная привычка, а разрушительная зависимость, которая затрагивает все сферы жизни: подрывает здоровье, разрушает семейные отношения и лишает карьерных перспектив. Процесс восстановления организма после алкогольной зависимости требует медицинской помощи, поддержки близких и кардинального изменения образа жизни.

Зависимость от спиртного — это системное заболевание, которое поражает как тело, так и разум.



Физические последствия алкоголизма следующие:



Поражение внутренних органов. Этанол разрушает печень, провоцируя цирроз, гепатит и жировую дистрофию. Желудочно-кишечный тракт подвержен гастриту, язвам и онкологическим заболеваниям.



Сердечно-сосудистые заболевания. Регулярное употребление алкоголя увеличивает риск инфаркта, инсульта и гипертонии.



Гормональный дисбаланс. Снижение уровня тестостерона приводит к ухудшению потенции, проблемам с репродуктивной функцией и набору лишнего веса.



Ослабление иммунитета. Организм теряет способность бороться с инфекциями, возрастает риск развития туберкулёза, пневмонии и ВИЧ-инфекции.



Психологические и социальные последствия:



Алкоголь снижает критическое мышление, интеллектуальные способности и мотивацию.



Развитие психических заболеваний — алкогольные психозы, депрессии, неврозы и панические атаки становятся частью жизни зависимого.



Разрушение социальных связей — конфликты с семьёй, потеря работы, разрыв дружеских отношений.



Эффективное лечение алкогольной зависимости требует комплексного подхода:



Осознание проблемы является отправной точкой для выздоровления.



Обратиться за медицинской помощью. Детоксикация — первый этап лечения. Под контролем врачей организм очищается от этанола и его токсичных метаболитов. Далее подбирается индивидуальная терапия: медикаментозное лечение, кодирование или аппаратные методики.



Пройти психологическую реабилитацию. Важно устранить психологические триггеры, провоцирующие употребление алкоголя и сформировать новые стратегии поведения в стрессовых ситуациях.

Близкие играют ключевую роль в процессе выздоровления. Их поддержка может стать решающим фактором.



Рецидив — главная опасность для выздоравливающего. Чтобы избежать возврата к зависимости, необходимо найти новые способы проведения досуга, регулярно посещать группы поддержки, заботиться о физическом и психическом здоровье.



Алкоголизм кажется ловушкой из которой нет выхода, но это лишь иллюзия. С каждым днём без употребления алкоголя улучшается здоровье, возвращается энергия и открываются новые возможности. Главное — сделать первый шаг и обратиться к специалисту."

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