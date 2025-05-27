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Самарский врач назвала 5 здоровых методов, которые помогут отказаться от курения

27 мая 2025 14:35
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Отказ от курения — это важный шаг к улучшению здоровья и качества жизни.

Заведующая отделом мониторинга факторов риска Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач по медицинской профилактике Мария Кудрина:

«Отказ от курения — это важный шаг к улучшению здоровья и качества жизни.

Несколько эффективных и здоровых методов, которые помогут в этом:

Уменьшайте количество сигарет постепенно. Это поможет организму адаптироваться и снизить стресс.

Уделяйте время физической активности. Она не только отвлекает от желания закурить, но и улучшает общее состояние здоровья. Попробуйте бег, йогу или плавание.

Сообщите друзьям и семье о своем решении. Их поддержка и понимание могут сыграть ключевую роль в успехе.

Практикуйте техники релаксации: медитацию, глубокое дыхание или другие методы, чтобы справляться со стрессом и тревогой.

Следите за питанием. Употребляйте больше фруктов и овощей, которые помогают очищать организм и снижают тягу к курению.

Обратитесь за профессиональной помощью к врачу или специалисту по борьбе с зависимостями. Они могут предложить индивидуальные стратегии и поддержку, что повышает вероятность отказа от курения.

Вам всегда рады помочь в центрах здоровья clck.ru/3MHPSA

Помните: отказ от курения — это процесс, требующий времени и терпения. Каждый шаг к свободе от зависимости — это шаг к здоровой жизни!"

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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